Le 26e Salon international du livre d'Alger (Sila), qui sera inauguré officiellement, demain, accueille l'Afrique en invité d'honneur et 1.283 maisons d'édition en provenance de 61 pays qui présenteront les dernières publications littéraires, scientifiques et autres, ainsi qu'une programmation diversifiée, entre activités intellectuelles et culturelles. Organisée sous le slogan "L'Afrique écrit son avenir", la 26ème édition de ce salon, considéré comme l'événement littéraire et culturel le plus important en Algérie, réunira des exposants, des écrivains et des intellectuels de 18 pays africains, qui mettront en lumière les acquis historiques communs, en les valorisant culturellement et économiquement, en plus d'afficher les aspirations des pays et des peuples africains, celles de l'Algérie notamment. Dans ce contexte, l'ouverture de l'espace africain au pavillon central du salon, sera suivie de l'organisation d'un colloque sur "La pensée africaine et l'affirmation de soi au XXIe siècle", ainsi que des rencontres avec des écrivains de divers pays africains, à l'instar du Cameroun, de la Guinée et du B énin. Jusqu'au 2 novembre prochain, les activités de cet espace se poursuivront avec l'organisation d'autres colloques, notamment sur, "La communauté soufie algéro-africaine, un soft power pour l'avenir de l'Afrique", le leader sud-africain Nelson Mandela (1918-2013) à l'occasion du dixième anniversaire de sa disparition, "L'héritage de Frantz Fanon dans le monde", ou encore, "Le livre papier et le livre numérique et leur circulation en Afrique". Ainsi, le 26e SILA verra la participation de 267 exposants algériens, 361 en provenance des pays arabes et 625 de diverses nationalités, répartis sur une surface dépassant les 20 mille mètres carrés, une superficie qui le place parmi "les plus grands salons au monde et le propulse au premier rang des salons arabes, africains et méditerranéens en termes de participation, de demande et de ventes", selon son commissaire, Mohammed Iguerb. D'un autre côté et en présence de grandes figures de la littérature algérienne, africaine, arabe et internationale, 40 activités culturelles et littéraires animeront ce 26e SILA, entre séminaires et plateformes sur la littérature, l'histoire et le monde de l'enfance, de la jeunesse et de la traduction, ainsi que des hommages. Parmi les personnalités conviées à encadrer ces 40 activités culturelles et littéraires de ce 26e Salon, les Algériens, Rachid Boudjedra, Waciny Laredj, Maissa Bey et Habib Sayah, Calixthe Beyala du Cameroun, Tierno Monenembo de Guinée et Fatoumata Keita du Mali. Le salon accueillera également Ibrahim Nasrallah et Yahia Yakhlef de Palestine, Majdoub Al-Aidaros du Soudan, Ahmed Al-Jawa de Tunisie, Nabil Suleiman de Syrie, Ayman Al-Atoum de Jordanie, en plus de Todd Shepard des Etats-Unis d'Amérique, Veronica Gonzalez Laporte du Mexique et Ilan McAteer de Grande-Bretagne. L'espace numérique du 26e SILA accueillera de nombreux séminaires qui se poursuivront également jusqu'au 2 novembre, avec des thématiques sur, "Le livre et la numérisation", "Pratiquer l'écriture numérique", "La numérisation au service de l'édition" et "Le marketing du livre électronique, expériences et paris". "Les horizons de la critique arabe", "Le roman arabe, entre localité et universalité", "Comment lit-on Malek Bennabi aujourd'hui ?", organisé à l'occasion du cinquantenaire de la disparition de ce penseur, sont autant de thématiques qui seront développées lors de différents colloques en présence d'invités, étudiants universitaires, chercheurs et intellectuels d'Algérie, de Malaisie, de Jordanie, d'Egypte et du Qatar entre autres. Le 26e SILA sera officiellement inauguré mercredi au Palais des Expositions des Pins maritimes à Alger, avant d'ouvrir ses porte au public à partir du jeudi 26 octobre jusqu'au 4 novembre prochain.