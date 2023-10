Le Syndicat national des éditeurs du livre (Snel) a condamné dans «les termes les plus forts» l'agression sioniste barbare contre le peuple palestinien et l'épuration ethnique des Palestiniens. Le syndicat a condamné, dans un communiqué, «l'agression barbare, le génocide et les crimes contre l'humanité» perpétrés par l'entité sioniste contre le peuple palestinien, dénonçant «le silence assourdissant, qui frise la connivence, de la communauté internationale» et «le soutien des pays occidentaux aux crimes de l'entité sioniste». Le syndicat a, par ailleurs, salué le boycott par l'Union des éditeurs arabes de la Foire du livre de Francfort (Allemagne) dont la direction a cautionné les crimes de l'entité sioniste. Le Snel a également pris de nombreuses initiatives en solidarité avec le peuple palestinien, dont l'organisation d'une journée de solidarité culturelle avec le peuple palestinien lors du Salon international du livre d'Alger (Sila), le lancement du projet de «Bibliothèque de Ghaza» avec la collecte de livres au niveau du stand du syndicat au Sila et la publication d'un ouvrage sur Ghaza avec la participation de poètes algériens.