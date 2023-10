La 8e édition de la Semaine culturelle sud-coréenne en Algérie s'est ouverte dimanche à Alger, avec l'organisation d'une exposition sur le tourisme en Corée du Sud proposant de nombreuses photographies qui mettent en valeur la beauté de la nature, la culture et l'architecture de ce pays. Intitulée «Exposition du tourisme en Corée», cette exposition, accueillie par la galerie Mohamed-Racim à Alger, propose aux visiteurs 40 photographies qui mettent en évidence notamment la nature et les paysages magnifiques de la Corée du Sud, à travers les différentes saisons, la richesse de ses traditions artistiques, culturelles et patrimoniales, ainsi que ses infrastructures et son développement urbain et technologique.

Parmi les oeuvres exposées, une série de superbes photographies promotionnelles sur la ville de Busan (sud-est), une ville côtière dynamique et un important axe économique et culturel en Corée du Sud, candidate pour l'organisation de l'Expo 2030. Les photos exposées sur Busan, la deuxième plus grande ville de Corée du Sud après la capitale Séoul, sont une fenêtre sur la ville et ses capacités à accueillir les plus grands événements internationaux, y compris l'Expo 2030.

Busan est «le coeur battant de l'industrie» en Corée du Sud, et en même temps un «grand centre culturel», selon l'exposition. Dans une allocution, l'ambassadeur de la République de Corée en Algérie, M. You Ki-Jun, a salué les «relations de partenariat stratégique» entre son pays et l'Algérie, «qui reposent notamment sur des relations de coopération dans divers domaines, notamment le secteur économique».

«Depuis la signature de l'accord d'annonce du partenariat stratégique entre les deux pays en 2006, de nombreuses entreprises coréennes se sont installées sur le marché algérien, aux côtés de partenaires algériens, notamment dans des domaines tels que les infrastructures, le bâtiment, le design, l'électronique et l'automobile. Nous nous attendons à ce que cette coopération économique se renforce», a-t-il ajouté. Concernant le volet culturel, l'ambassadeur coréen a estimé qu'il existe «de grandes capacités en matière d'échanges culturels» entre les deux pays, d'autant plus qu'ils sont «riches sur le plan culturel et historique», soulignant d'autre part «l'intérêt croissant que porte une grande partie de la jeunesse algérienne à la culture coréenne, notamment la culture K-pop», selon ses termes.

La semaine coréenne à Alger est prévue jusqu'au 14 octobre, avec la programmation d'autres activités, dont un festival K-pop le 2 octobre, qui se tiendra pour sa sixième édition au Palais de la culture «Moufdi-Zakaria». Par ailleurs, et sous le slogan «Comment renforcer les relations d'amitié entre la Corée et l'Algérie», la finale du concours de langue coréenne aura lieu le 10 octobre au Palais de la culture «Moufdi Zakaria», où les dix meilleurs candidats ayant participé au concours présenteront leurs textes oralement avant de sélectionner les gagnants. S'agissant du programme cinématographique, et dans le cadre des activités du groupe de coopération «Mikita», qui comprend la Corée du Sud, la Turquie, le Mexique et l'Indonésie, le film coréen «La vie est belle» sera également projeté le 14 octobre, à la cinémathèque d'Alger.

La semaine coréenne, dont la première édition a eu lieu en 2016, vise à renforcer les relations bilatérales entre la République de Corée et l'Algérie dans le domaine culturel, à promouvoir la compréhension mutuelle, à trouver des opportunités de coopération, d'échange et de contact, notamment entre les jeunes, et à faire connaître la culture sud-coréenne dans toute sa diversité.