L'Expression: Artissimo Hub Créatif organise à partir de ce 16 au 23 décembre, la semaine du stand- up en collaboration avec l'agence de spectacle Broshing Event dont vous êtes le co-organisateur. De quoi s'agit-il exactement?

Tarik Ouhadj: Il s'agit de spectacles de stand-up assurés par des jeunes humoristes algériens, de la nouvelle vague, qu'on appelle «La troupe Algé'Rire» et qui seront au même moment en résidence d'écriture à Alger, pendant 8 jours. Ils joueront chaque soir à Artissimo.

Une résidence d écriture avec des humoristes sera dans ce cadre parrainée par Reda Sediki. Un mot là-dessus?

Dans le cadre de l'organisation de la dernière édition du fFestival Algé' Rire Rire nous avions entamé un travail avec des humoristes locaux (vous étiez présente à la conférence de presse lorsque nous avions avec nous Yamna et Krimo), qui avait abouti sur un gala 100% DZ (en derja). Pendant le Festival, nous avions organisé une master class pour ces jeunes qui avaientt montré du talent, beaucoup de potentiel, mais des lacunes au niveau de l'écriture, de la mise en scène, du rythme... et tout cela est normal, car ces jeunes n'arrivent pas à se produire régulièrement dans leurs viles, ou même dans le pays. En parallèle, nous avons eu des échanges avec Réda Seddiki, qui sortait de deux résidences artistiques en Tunisie, pendant lesquelles il était formateur et il nous disait qu'il aspirait à faire la même chose dans son pays.. L'un dans l'autre, nous avons conjugué nos efforts pour lancer une résidence d'écriture de huit jours, destinée à neuf humoristes venant de différentes régions du pays.

Peut-on savoir qui sont ces jeunes humortistes qui vont participer et comment ont-ils été selectionné?

Il s'agit de neuf humoristes algériens venant de différentes villes, comme: Alger, Oran, Constantine, Tizi Ouzou, Batna, Annaba...Ils ont été sélectionnés de deux manières, d'abord pendant la dernière édition du Festival Algé'Rire, où nous avons procédé à une première sélection qui avait donné le gala 100%DZ, avec la participation de Adem Kassouri, Yamna, Samy Gougam, Sidahmed Bellahcene, Zoubir Belhor, Mouaadh Bennacer, Walid Seddiki, Moustazou... Certains d'entre eux participeront à la résidence, mais aussi suite à un casting national lancé en collaboration avec le festival de Montreux et la marque Rouiba, qui nous a permis de découvrir ou de revoir des humoristes, dont certains participeront aussi à la résidence.

Broshing Events est devenu très actif dans l'organisation de plateaux avec des humoristes à l'International. Algé' Rire s'exporte et c'est tant mieux. On vous a vu ces dernières années en France et, récemment à Montreux. Parlez-nous un peu de cette dernière expérience..

En effet, nous essayons à travers nos réseaux, collaborations et connexions à l'étranger, de mettre en avant la culture algérienne et de la présenter à l'international, par l'humour, mais pas que..Nous avons produit 10 spectacles Algé‘Rire, donc autour de l'humour algérien à Paris, entre mai 2022 et mars 2023, avec la participations de pas moins de 40 humoristes algériens ou binationaux.. Parmi eux, Kamel Abdat, Réda Seddiki, Farid Chamekh, Ilyes Mela, Wahid (Paix à son âme), Didine Ouaguer, Moustazou, Sofia Belabbès, Flora Amara... Avec le festival de Montreux, une collaboration est en place depuis quelques années et nous assistons à leurs éditions, comme ils assistent aussi aux nôtres, à Alger. Nous avons des projets en commun, notamment pour les jeunes artistes locaux, et d'ailleurs, suite au casting lancé en septembre, il y a eu deux séances de master class dispensées aux finalistes de ce casting (faites en virtuel), sous la houlette de l'humoriste Yacine Belhousse. La finale devait avoir lieu fin octobre, mais a été reportée suite à la décision du gouvernement de geler certains spectacles à cause de la situation en Palestine occupée.

Quels sont les objectifs à long terme de votre label Algé'Rire et que comptez vous faire en ce sens en Algérie?

Le premier objectif est d'enchaîner les éditions, année après année... Ce que nous n'avons jamais réussi à faire à ce jour, souvent pour des raisons extérieures à l'organisation... Nous avons bon espoir d'organiser la 6ème édition en 2024.. Nous travaillons dessus. Mais aussi, à travers ce festival, recréer une scène algérienne de l'humour, essayer de les produire sur scène dans plusieurs villes du pays. Nous travaillons sur «La Troupe Algé'Rire», qui regroupera un nombre d'humoristes algériens venant de différentes régions du pays, comme déjà détaillé plus haut, qui pourront à terme se produire, de manière individuelle ou via la troupe dans différents théâtres du pays... les Algériennes et les Algériens ont besoin de rire dans leur quotidien et l'humour est une partie intégrante de la personnalité algérienne. Nous avons besoin de voir les héritiers de l'Inspecteur Tahar, de Athmane Ariouat, de Biyouna, Ouardia, Souilah, Fellag... etc sur scène.. et c'est l'un de nos objectifs. Notre ambition nous mène aussi à l'étranger, à la rencontre de nos communautés établies là-bas, et à travers eux, toucher d'autres communautés, et leur faire découvrir cet humour algérien, plein de dérision et de créativité.. Nous n'avons pas de limite à ce niveau.