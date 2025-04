Le ministère de la Culture et des Arts a organisé, mardi à Alger, une journée d’étude au profit des établissements de formation artistique sous tutelle, en vue d’évaluer la performance et de prospecter l’avenir. Placée sous le thème « Qualité de la performance et opportunités de développement », cette journée d’étude intervient sur fond des défis rencontrés par ces établissements aux niveaux, national et régional, constituant ainsi une halte propice à une évaluation globale de la réalité de la formation dans les domaines des arts et du patrimoine, et une occasion pour analyser la performance actuelle, passer en revue les principales problématiques et échanger l’expertise et expériences réussies. Dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du ministère, Sid Ali Sbaâ, le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, a affirmé que la formation spécialisée dans le domaine des arts et du patrimoine constituait « un fondement essentiel de l’économie culturelle » et « un enjeu national de qualité et d’excellence », en sus de contribuer « à la formation d’un capital humain », apte à l’innovation, à la production et à la concurrence sur le marché national et international. Il a souligné, en outre, que cette journée de formation visait à prospecter l’avenir des établissements de la formation artistique « pour atteindre un plus haut niveau de professionnalisme, de qualité de performance et mieux répondre aux défis actuels », mais aussi à trouver « une nouvelle dynamique » fondée sur un partenariat avec tous les acteurs de la formation. À cette occasion, Zouhir Ballalou a appelé à l’ouverture d’ateliers d’évaluation des processus de formation dans les domaines des arts et du patrimoine tenant compte des acquis réalisés à l’effet de les valoriser et de combler le manque enregistré, en prévision du « développement d’une vision aux contours clairs reposant sur des propositions pratiques et réalistes contribuant à la promotion de la performance générale des établissements de formation ». De son côté, la cheffe du département du suivi des projets numériques au Haut-commissariat à la numérisation (HCN), Selma Badra Meguellati a présenté un exposé sur l’utilisation des outils numériques dans le domaine des arts et du patrimoine, à travers la restauration virtuelle, le renouvellement des programmes et des méthodologies, ainsi que l’intégration d’unités d’études sur des sujets numériques. Dans une présentation intitulée « L’entrepreneuriat dans le domaine des arts et du patrimoine », le chercheur Abdelhafid Sassi, du département des arts de l’université de Tlemcen a mis l’accent sur l’importance de l’économie créative et de l’entrepreneuriat dans le secteur culturel, soulignant la nécessité de s’adapter aux transformations numériques en cours en sus de l’importance de la formation dans le domaine de la numérisation à la lumière des transformations que connaît le marché du travail. L’intervenant a estimé que l’université algérienne connaissait une « grande dynamique » dans le domaine de la culture entrepreneuriale, appelant à cet égard au renforcement et au soutien des industries culturelles et créatives. Cette journée d’études a été marquée par l’organisation de trois ateliers sur les ressources humaines, la gestion administrative et financière, la numérisation et l’entrepreneuriat, ainsi que l’amélioration de la performance pédagogique des établissements de formation artistique.