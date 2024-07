Les inscriptions de films pour participer au 12e Festival international du cinéma d'Alger (FICA), prévu du 24 au 30 novembre, sont ouvertes jusqu'au 27 août, a annoncé samedi le commissariat du festival dans un communiqué. Les inscriptions doivent s'effectuer via le site officiel du Festival:, précisent les organisateurs. Le commissariat du 12e Fica réaffirme l'engagement du festival à attirer des oeuvres cinématographiques distinctives et à offrir une expérience cinématographique unique célébrant la diversité culturelle, lit-on dans le communiqué. En soutien au peuple palestinien dans sa lutte contre l'agression barbare continue de l'armée sioniste, le Festival prévoit des activités et des événements mettant à l'honneur le cinéma palestinien et ses figures. Soixante films, dont 25 en compétition officielle, avaient participé à la 11ème édition du Fica, Festival annuel dédié au film engagé, organisé depuis 2011.