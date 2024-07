C'est le cas de la maison d'édition «El Amel» de Tizi Ouzou que dirige l'infatigable Mohand Ameziane Si Youcef. Quatre livres viennent en effet d'être publiés par la maison d'édition «El Amel» de Tizi Ouzou. L'un d'eux est le premier roman d'une écrivaine qui promet. Intitulé «Vie de famille», le roman en question est signé par Safia Bensaâda Gourari. Cette dernière est née en Kbylie et a fait ses études à Ksar El Boukhari à Médéa. Elle a enseigné l'histoire et la géographie. C'est quand elle a pris sa retraite qu'elle a décidé de prendre sa plume pour écrire ce roman dans lequel elle remonte dans ses souvenirs pour raconter, en partie sa propre histoire mais aussi celles d'autres personnes, tout en réservant une large place à la fiction. Car ce livre est d'abord et avant tout une fiction. C'est l'histoire de Fadhma Nath Ali du village Nait Amar près de Tizi Ouzou.

Le lecteur est entraîné dans l'univers des femmes en Kabylie. L'auteure, tout en racontant son histoire, nous fait découvrir plusieurs facettes de la vie en Kabylie. Le deuxième livre publié par les éditions «El Amel» est un récit autobiographique de l'auteur Azwaw Nait Youcef, intitulé tout simplement Mémoires d'un enfant de la Kabylie. Ce dernier, né en 1951 à Ait Sellane près de Ain El Hammam, est un ancien élève de l'Ecole normale de Tizi Ouzou, qui a fait des études de droit à Ben Aknoun puis des études à l'université de St-Etienne et de Lyon II; Il a été formateur spécialisé en français et professeur de langue arabe en France. Ensuite, traducteur assermenté français-arabe/ arabe-français et expert judiciaire près la cour d'appel de Lyon et ancien journaliste dans un radio. Dans son livre, Azwaw Nait Youcef raconte surtout son enfance et sa scolarité. Il revient sur cette enfance où lui et ses amis étaient livrés à eux-mêmes. La même maison d'édition a publié deux livres du même auteur. Il s'agit de Abderrahmane Arab. Ce dernier a édité le recueil de nouvelles et de poèmes intitulé: Si tu vas à Tamgout ainsi qu'un essai intitulé Littérature algérienne, lectures critiques. Professeur honoraire de l'université d'Alger, Abderrahmane Arab est originaire d'Azeffoun. Après ses études primaires à Tizi Ouzou, il a fait ses études supérieures à l'université d'Alger et en Grande- Bretagne.

Il a également étudié aux États- Unis. Après un passage dans la diplomatie de 1975 à 1979, Abderrahmane Arab a mené toute sa carrière à l'université d'Alger aussi bien dans l'administration que dans l'enseignement et la recherche. Il a été enseignant associé à l'Ecole nationale d'Administration, à l'Ecole Normale supérieure et aux universités de Béjaia, Boumerdès et Tizi Ouzou. Il a également exercé dans des universités étrangères dont celle de Doha (Qatar), Philadelphie et Oxford. Il a toujours écrit. C'est du temps où Abderrahmane Arab était lycéen qu'il remporta un prix de dissertation littéraire organisé en France sur le thème de l'amitié. Nous sommes en 1961. Sept années plus tard, il fut lauréat d'un concours littéraire organisé par le prestigieux hebdomadaire Algérie Actualité. En 1969, il obtint le prix littéraire national «Rédha Houhou» de la meilleure nouvelle en langue française. Son roman La colline sacrifiée paru il y a quelques années, a été salué par la critique et la presse. En outre, il a écrit en français et en anglais. Il est l'auteur ou le co-auteur d'une dizaine de livres en anglais. D'ailleurs, son livre Littérature algérienne, lectures critiques est bilingue français-anglais.