L’Institut français d’Algérie à Alger vous convie ce mardi 30 Juillet à partir de 13:30 30, à assister, au 30 rue des frères Kadri Hydra placette, à la projection du film « Les roses et les bleus ». Le film a pour cadre le monde du footbal, mais pas que. Au fil de leurs discussions de vestiaires, des entraînements et de leurs compromis entre coquetterie adolescente et genoux maculés de boue, trois filles à crampons interrogent leurs préjugés et ceux de leur entourage sur la répartition des vertus féminines et masculines dans notre société. Un film intéressant à voir.