Devant leur écran, les téléspectateurs s'adonnent depuis quelques jours à une sorte de Où est Charlie géant, version célébrités. Depuis le début des Jeux olympiques 2024, officiellement lancés vendredi 26 juillet, de nombreuses stars internationales participent aux réjouissances, notamment dans les gradins des stades où se tiennent les épreuves.

Le dimanche 28 juillet, dans l'enceinte de l'Arena Bercy, les spectateurs et les photographes ont été particulièrement gâtés.

De Tom Cruise à Lady Gaga en passant par Ariana Grande, une pléthore de grands noms du milieu culturel américain est notamment venue assister à l'entrée en matière d'une compatriote, la gymnaste Simone Biles, quadruple championne olympique, lors des épreuves de qualifications féminines aux Jeux. Il vole la vedette aux sportifs, l'acteur américain Tom Cruise prend des selfies avec des fans alors qu'il assiste à la qualification de la gymnastique artistique féminine lors des Jeux olympiques de Paris 2024 à l'arène de Bercy.

Une pluie d'Oscars sur ce gradin pour assister à la qualification féminine de gymnastique artistique lors de la deuxième journée des Jeux olympiques de Paris. Car quand Tom Cruise finit par s'assoir, il retrouve David Zaslav, le P-DG de Warner Bros. Discovery, et surtout la réalisatrice Greta Gerwig.

Se faisant remarquer lors de la cérémonie d'ouverture des JO le 26 juillet dernier avec son interprétation - en français - de Mon truc en plumes de Zizi Jeanmaire, Lady Gaga a décidé de poursuivre son séjour parisien, affichant des vêtements aux tons patriotiques pour encourager les sportifs américains. Elle était notamment présente, à la finale du 400 m 4 nages en individuel, à La Défense Arena à Nanterre, le 28 juillet 2024. Que de stars dans les gradins des qualifications féminines de gymnastique artistique lors des Jeux olympiques de Paris 2024 à l'arène de Bercy, à Paris, le 28 juillet 2024.

Le danseur et acteur américain Frankie Grande, demi-frère de la chanteuse américaine Ariana Grande, au milieu, et l'actrice et chanteuse britannique Cynthia Erivo cèdent à la mode du selfie souvenir à Paris 2024. Très concentré, le chanteur britannique Sir Mick Jagger des Rolling Stones assistait aux compétitions d'escrime au Grand Palais, à Paris, le 27 juillet 2024.

Snoop Dogg enchaîne. Quand il n'est pas aux commentaires des épreuves pour la chaîne américaine NBC, le rappeur américain assiste directement à la compétition, mélangé au public. Celui qui a porté la flamme olympique en Seine-Saint-Denis était, lui aussi, spectateur des qualifications féminines en gymnastique artistique à l'Arena Bercy le 28 juillet 2024. Aussi, c'est en famille que Jessica Chastain a choisi de vivre les Jeux. Avec son mari et ses deux enfants, l'actrice et productrice américaine de 47 ans était, elle aussi, dans les gradins de la Bercy Arena pour suivre les qualifications féminines en gymnastique le 28 juillet 2024.

Déjà aperçus à la cérémonie d'ouverture, la mannequin Chrissy Teigen et le chanteur et compositeur John Legend ont participé à garnir les tribunes de l'arène de Bercy pour les qualifications féminines de gymnastique artistique le 28 juillet 2024.