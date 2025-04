Le dossier relatif aux « tombeaux royaux de Numidie en Algérie », monuments funéraires de la période numide, sera proposé par l’Algérie à l’Unesco pour classement au patrimoine mondial de l’humanité « dès l’année prochaine », a affirmé lundi à Alger, le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou. S’exprimant sur les ondes de la Radio algérienne, le ministre a indiqué que les tombeaux royaux de Numidie, situés à Batna, Constantine, Tipasa, Ain Temouchent, Tiaret et Tamanrasset, font partie des 11 dossiers proposés au classement sur la liste indicative du patrimoine mondial (matériel). Les autres dossiers, a-t-il poursuivi, seront proposés « chaque deux ans » au classement afin de « rattraper le retard », selon le ministre qui a rappelé que la mise à jour de la liste indicative du patrimoine mondial en Algérie, s’inscrit dans le cadre du plan d’action quinquennal (2025- 2029) pour le classement des sites culturels, naturels et mixtes, sur la liste indicative du patrimoine matériel mondial. Concernant le patrimoine immatériel, il a rappelé que les dossiers relatifs aux « savoir-faire liés à l’habit et au bijou kabyles » et le « Zellij » ont été déposés dernièrement pour leur classement au patrimoine mondial immatériel. Le ministre a rappelé également que d’autres dossiers, notamment le « Karakou », la « blouza d’Oran » et « Laâlaoui », sont en cours de préparation, pour le classement au patrimoine mondial immatériel. Abordant l’exploitation économique des sites de patrimoine et des musées,Zouhir Ballalou a assuré qu’il existe une « démarche » visant à « générer des revenus », rappelant, à ce propos, la nécessité de « développer les industries culturelles et créatives » afin de trouver de nouvelles ressources pour le secteur de la culture. Le ministre a appelé, à ce titre, à adopter une « nouvelle vision de management et de gestion » de sites historiques et parcs culturels, basée sur le développement des services de ces structures pour permettre d « attirer davantage de visiteurs et capter des revenus ». Au sujet de la réhabilitation de la casbah d’Alger, site classé au patrimoine matériel mondial en 1992 par l’Unesco, le ministre a indiqué que les travaux de restauration, en cours, de certains sites et monuments de la vieille Médina, comme la Citadelle, avancent « bien et devront être ouverts au public dés leur réception prochaine ». D’autres sites et monuments sont en cours de réhabilitation, à l’instar de « Dar El Hamra », « Dar El Kadi, en plus des opérations de réhabilitation au niveau des palais, a encore rappelé le ministre. Dans le même sens, il a rappelé que « 1.080 sites historiques et 25 secteurs sauvegardés, dotés de Plan de sauvegarde » sont identifiés dans la carte nationale archéologique. Au sujet du cinéma, le ministre a indiqué que « 16 textes d’application » de la loi relative à l’industrie cinématographique de 2024 sont « en cours de préparation ». Ces textes, a- t-il expliqué, devront encadrer l’investissement privé dans le secteur, notamment la construction de studios, des ateliers et laboratoires de post-production cinématographique.