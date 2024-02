Le centre culturel d'Algérie à Alger, vous convie le samedi 2 mars à partir de 18:00 à une conférence sur le thème des «usages de la langue française en Algérie».

Le lieu vous sera communiqué ultérieurement. L'entrée libre. La question linguistique est au coeur de nombreux débats en Algérie.

La semaine de la francophonie sera l'occasion de se pencher sur la place singulière de la langue français dans le pays, une place «unique au monde» selon le professeur Rabeh Sebaâ, qui écrit: «Sans être la langue officielle, elle véhicule l'officialité. Sans être la langue d'enseignement, elle reste une langue privilégiée de transmission du savoir.

Sans être la langue d'identité, elle continue à façonner, de différentes manières et par plusieurs canaux, l'imaginaire collectif.» (Rabeh Sebaa, l'Algérie et la langue française ou l'altérité en partage, Éditions Frantz Fanon, 2017). Interviendront lors de cette conférence: Khaoula Taleb Ibrahim, spécialiste en Sciences du langage et Professeur des universités, université d'Alger 2 Directrice de Lisodil (Laboratoire de Linguistique, Sociolinguistique et Didactique des Langues), Khaoula Taleb Ibrahimi qui travaille depuis des années sur la question des langues en Algérie et enfin, Abderrazak Dourari qui est titulaire d'une licence d'anglais de l'université de Tizi Ouzou et d'un magister en linguistique arabe de l'Université d'Alger.

Il obtient une bourse doctorale algéro-française avant d'intégrer l'université de la Sorbonne Paris 3 en 1993.

Il est actuellement Directeur du Centre National Pédagogique et Linguistique pour l'Enseignement de tamazigh.