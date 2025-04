Apres avoir été projeté l’an dernier, aux Rencontres cinématographiques de Béjaïa, le film documentaire de Walid Sahraoui a entamé dernièrement une tournée dans les instituts français d’Algérie. Son titre ? Je est un autre en référence au poème d’Arthur Rimbaud où il est question d’identité, mais pas que. Et quoi de mieux qu’une bouquinerie pour lire dans le cœur des humains ? Dieu a dit « lit » et c’est dans cet espace exigu de vingt mètres carrés que vont se dérouler les différents actes de ce théâtre de la vie. Oran, Dix heures du matin. Salim lève le rideau de sa bouquinerie et entame une journée comme une autre, vendre et acheter des livres d‘occasion. Lorsque Salim se met à ranger les disques et les livres qu’il a reçus la veille, il découvre dans un de ces vieux disques une photo d’une femme qu’il s’empresse de recoller et de déposer sur son bureau. Qui est -elle ? Sans doute une référence à un certain film . Mais passons. Peu importe, surgissant du passé, cette fois, elle laissera désormais, place à un défilé d’un microcosme humain qui va pénétrer ce lieu, discuter entre eux, échanger…Et puis fondre le silence de ce lieu saint du livre, assimilé parfois au sacré pour tordre le cou aux idées reçues et y faire du rythme, soulever les idées, au gré des riffs d’une guitare puis faire élever le chant « généreux » au milieu de ces singularités altruistes. Au générique peut –on lire « un film de Yamina, Nasser, Sonia Salim, Yacine, Lila, Fatma, Sarah, Figaro, Walid, Adnan, Nesrine, Abdelkader, Otis, Djamel, Ahlem, Michel, Narimane, Rihab, Malik, Akli et Meryem. Dans la ronde animée de ce local, rien n’est cacophonie, Walid Sahraoui signe une œuvre chorale où tous ses personnages sont partie intégrante dans la fabrication de ce film, du cadre décalé signé par Sonia Merabet, au son capté par Yacine Hirèche, Houssine Haddouche, Islam Aoudia, jusqu’au montage signé par Amir Bensaïfi. Entre réel et mise en scène voulue et assumée, il y a cette aura fragile qui s’élève de ce film et prend sens, faire parler le moi de l’auteur, qui fouine dans sa boîte intellectuelle de Pandor, d’ou cet éclatement inconscient qui peut se ressentir dans l’histoire, en hommage sans doute à une forme de poésie caduque qui, pourtant, laisse le champ des possibles à toutes ces métaphores, d’autant plus quand un des personnages qui rentrent dans cette boutique n’est autre qu’un squelette ! Scène surréaliste qui fait éclater de rire et pourtant, qui sonne juste dans l’esprit de Walid Sahraoui, personnage à part entière à lui seul et dont on n’arrive pas encore à cerner les contours de ses intentions, encore moins les abysses de son imagination. Tant pis, se diront certains, tant ce film se regarde et se laisse se faire prendre à l’intimité du décor, et de propos qui nous invitent à en faire partie, alors qu’un type regarde à l’extérieur par la vitrine pour voir ce qui se trame à l’intérieur. À cet instant, Walid Sahraoui gagne à nous embarquer avec lui dans son univers mystérieux flanqué de symbole, aussi énigmatique soit-il, mais tellement doux et apaisant lorsque la rime prend le dessin d’un monde libéré, serein, voir rock n’roll. Et l’on se dit que l’identité tant recherchée est sans doute celle-là sous nos yeux et que l’auteur a su donc trouver ses alter ego dans tous ces personnages qui viennent meubler l’espace d’un temps suspendu, cette bouquinerie où l’odeur du passé flirte avec la force tranquille de ces gens, animés de désir de vivre et d’apprendre.. L’auteur aurait ainsi découvert ses semblables ? « À un moment donné, le film m’a dépassé et a pris un autre chemin. Ça aurait pu être plus simple, et faire le quotidien d’un bouquiniste. Mais on ne lui aurait pas rendu hommage à ce Salim, quelqu’un qui n’a même pas la quarantaine.. . Depuis une quinzaine d’annéess, il vend des livres sur un trottoir, maintenant, il a sa propre petite boutique. Raconter son quotidien c’est rester, mais différemment. C’est quelqu’un de très moderne. C’est quelqu’un qui peut lire de la littérature érotique et faire la prière juste après. Il n’a aucun problème avec ça. Pour moi c’est ça être algérien. C’est vraiment vivre pleinement ses contradictions apparentes, mais en vrai, elles ne le sont pas. », confie Walid Sahraoui. Et de renchérir : « C’est vrai que le chemin du documentaire aurait été plus facile, mais ce n’est pas ce que j’ai voulu faire. Ensuite, l’écriture s’est faite quasi quotidiennement. Il y avait beaucoup d’ allers-retours entre Akli et Hirab, Abdelkdar Alloula et le film », soulignera encore Walid Sahraoui dont le film documentaire a suscité bien de curiosité chez le public de l’Institut français d’Algérie, à Alger où il a été projeté lundi dernier. Enfin, l’homme, Salim, ses rencontres, l’atmosphère et sa vie se confondra-t-elle avec l’œuvre de Alloula, à travers le prisme de ses engagements ?