Le court-métrage «Coup de pouce», du réalisateur algérien Abdelkader Guidoum a décroché l'Epi d'or (1er prix) des 5es Journées internationales du cinéma de Sétif, clôturées mardi soir en présence des autorités locales et de personnalités du cinéma, algériennes et étrangères. Ce court-métrage de 25 minutes relate l'histoire d'un architecte rêveur, Zeddam, qui se retrouve devant un dilemme: sacrifier son emploi et devenir chômeur, ou abandonner l'esprit puéril qui le caractérise pour plaire à son directeur. Le réalisateur, Abdelkader Guidoum, a fait part, après avoir reçu son Epi d'or en compagnie de l'acteur Mohamed Bendaoud, de «l'immense joie» que lui procure ce couronnement, avant de saluer l'initiative d'organiser ces journées du cinéma dans la capitale des Hauts- Plateaux. Les courts-métrages «Palestine 87» et «32», réalisés, respectivement, par Bilal Al-Khatib (Palestine) et Aya Aouni (Tunisie), se sont vus décerner l'Epi d'argent et l'Epi de bronze à l'issue de cette manifestation organisée dans le cadre du 79 anniversaire des Massacres du 8-Mai 1945, en présence d'artistes et de réalisateurs de 10 pays: Algérie, Tunisie, Palestine, Egypte, Liban, Syrie, Chypre, Sultanat d'Oman, République arabe sahraouie démocratique (RASD) et Iran. Le prix spécial du jury est revenu au film «Laâlam» du réalisateur algérien Ahmed Aggoun qui raconte l'histoire de deux enfants qui rejoignent la Révolution après avoir été exclus de l'école.