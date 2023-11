La talentueuse et prolifique écrivaine Lynda Chouiten vient de publier un nouveau livre à la jeune maison d'édition «Talsa». Il s'agit de «Les Pierres du Pays des Baggans». Ainsi, après s'être adonnée à la biographie, au roman, aux nouvelles et à la poésie, Lynda Chouiten, dont le talent littéraire n'est plus à prouver, s'essaie cette fois-ci à un tout autre genre: le conte.

L'histoire que nous raconte Lynda Chouiten, dans son livre, est celle du personnage Claire-Lune. Cette dernière est élevée modestement par une domestique. Mais elle finit par découvrir qu'elle est issue d'une famille royale. Il y a quinze ans, cette famille a accepté le sacrifice de transformer tous ses membres en pierres pour libérer leur royaume d'une armée d'envahisseurs. Commence alors pour elle la longue quête des pierres que sont devenus les siens.

Pour les retrouver, elle devra séjourner sur une étrange île, en compagnie d'un corbeau qui cherche à retrouver sa forme humaine... Quelle sera l'issue de cette aventure? C'est dans ce processus de dénouement que réside toute l'attraction de ce récit fantastique qui vient enrichir l'oeuvre littéraire de Lynda Chouiten qui a toujours écrit, depuis sa tendre enfance. Et avec ce conte, elle renoue, en quelque sorte, avec son tout premier amour en littérature puisque le premier texte auquel elle a donné naissance a été un conte. C'était alors qu'elle était encore enfant. Doucement, mais sûrement, Lynda Chouiten est en train de se forger, avec pugnacité, une carrière de grande écrivaine.

Lynda Chouiten, parallèlement à l'écriture, est également une brillante universitaire qui est titulaire d'un doctorat décerné par l'Université Nationale d'Irlande à Galway. Elle est professeure de littérature anglophone à l'université M'hamed Bouguerra» de Boumerdès. En plus de ses livres, Lynda Chouiten a signé de nombreux articles de haute facture ayant trait à la critique littéraire, en plus de deux ouvrages à caractère académique, édités aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Elle publie son premier roman aux éditions «El Kalima» d'Alger, que dirige Naïma Beldjoudi en 2017. Il s'agit du livre intitulé: «Le Roman des Pôv'Cheveux». Bien qu'il s'agisse de son premier roman publié, ce dernier a été nominé pour deux prix littéraires: «Mohammed Dib» et «L'escale littéraire d'Alger». Le grand succès littéraire, elle le connut en 2019 avec l'obtention du grand prix Assia-Djebar du meilleur roman en langue française pour son roman «Une valse» paru aux éditions Casbah. Après ces deux romans, Lynda Chouiten rebondit, en 2022 avec «Des rêves à leur portée», recueil de nouvelles, son premier. Après le roman et la nouvelle, Lynda Chouiten passe à la poésie en éditant, en mai 2023, «J'ai connu les déserts et autres poèmes» (éditions Brive-la-Gaillarde: Constellations). Les éditions «Talsa» avertissent le lecteur que le conte que Lynda Chouiten propose à ses lecteurs a été écrit alors que cette dernière était âgée de dix-huit ans. «Bien que quelques modifications aient été effectuées en tapant le manuscrit, elles restent minimes: le texte ressemble grandement à celui écrit il y a plus de deux décennies, concluent les éditions «Talsa». Il faut noter que l'ouvrage contient des illustrations signées par Belkacem Younsi.