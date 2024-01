Il représente le renouveau de la pop en France: l'auteur, compositeur et interprète Malik Djoudi sera à Alger ce 1er Février. Il se produira plus précisement à l'institut français d'Alger, à partir de 19H30.

Nommé artiste révélation aux Victoires de la Musique 2020, l'artiste français à la voix androgyne a sorti fin septembre «Troie», troisième album solaire et sensuel.

Avec «TROIE», ses chansons électroniques au coeur sensible se parent de nouveaux atours: plus organiques, chaleureuses et ouvertes aux modes majeurs. Conçu comme une lutte, contre lui-même et contre cette époque.

L'album, réalisé par Renaud Letang (Philippe Katerine, François & The Atlas Mountains, Feist, Gonzales) est une délivrance face aux maux de la période.