Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé le lancement de la 2e édition du concours du meilleur poème en éloge au Prophète Mohammed (QSSSL), a indiqué un communiqué du ministère. Le concours national est ouvert à tous les poètes algériens du «Fasih» et du «Malhoune», à condition que le poème soit inédit et composé exclusivement à l'occasion du concours. Après les présélections, les poètes concourront pour le grand Prix dans chaque genre (Fasih et Malhoune) et les prix seront distribués aux lauréats à la fin du mois de Ramadhan. Le jury de ce Prix composé de poètes et d'académiciens, peut proposer des prix supplémentaires ou d'encouragement. Les oeuvres des candidats peuvent être déposées au ministère de la Culture et des Arts (Alger) ou envoyées via email à «» avant le 2 mars prochain.