À propos de cette manifestation qui a réuni beaucoup de monde durant une semaine, rencontré, samedi soir au Palais de la culture, le commissaire de la neuvième édition du Festival culturel de la création féminine, Benmerabet Sid Ali nous confiera: «En tant que nouvelle expérience pour moi, comme nouveau commissaire du Festival culturel national de la création féminine, j'ai voulu insuffler à cette édition un aspect académique. C'est pour cela que l'on a commencé cet événement par une exposition, des master class et de la formation en invitant aussi des artisanes et des artisans pour des ateliers vivants. Je dirai qu'en tant que première expérience, celle-ci a été bonne. On espère améliorer les choses à chaque fois». Rappelons que cette édition avait comme thématique «le costume et le bijou algériens à travers leur histoire.» Et le commissaire du festival de souligner « On a mis en avant le costume et le bijou algériens pour pouvoir défendre leur histoire et ce, via des informations scientifiques et c'est à travers ces recherches-là qu'on met en avant ce point qui est très important pour qu'on puisse le défendre vraiment, car c'est ma priorité. Pour travailler j'avais une très bonne équipe. J'étais bien entouré, de personnes trés compétentes et surtout du domaine. J'étais trés bien épaulé».Ainsi, la clôture de cet événement a vu se produire un défilé de mode qui a englobé une trentaine de créateurs et de stylistes, hommes et femmes issus de toute l'Algérie. Ces derniers sont venus, en effet, avec de la création, de l'innovation, mais toujours avec cette touche algérienne bien remarquée et distinguable. «Nous clôturons ainsi ce mois du patrimoine avec ce défilé de mode, qui coïncide aussi avec la Journée internationale du musée...»Notons que le défilé de mode auquel a assisté une flopée de créateurs de mode et d'autres invités de marque, a vu défiler de nombreux mannequins, entre artistes connus et jeunes amateurs qui ont su porter avec élégance le costume traditionnel algérien traduisant la beauté et la diversité de notre patrimoine vestimentaire, entre bedroun, karakou et autre keftan brodé au fil d'or. D'autres tenues plus modernes ont toutes aussi subjugué le public grâce à leur fraicheur et le dynamisme des tableaux proposés. L'on aura reconnu ainsi parmi les créateurs participants le fashion designer Amine Smati de l'émission Project Runway El Djazair qui a remporté un franc succès lors de sa diffusion sur Echourouk tv, mais aussi les tenues de la marque Tinéré qui se distingue par l'originalité de ses coupes qui se marient parfaitement aux couleurs africaines. En somme un très beau défilé de mode qui a fait passer au public d'agréables moments. Rappelons que le directeur artistique n'était autre que Selim Louahchy qui se spécifie par le raffinement de ses tenues haute couture. D'ailleurs, le clou du défilé a été le passage de la jeune humoriste et comédienne Yamna qui portait avec classe une magnifique robe signée par cette maison de couture, en belle ambassadrice du festival culturel de la création féminine, qu'elle était!