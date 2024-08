Misia, de son vrai nom Susana Maria Alfonso de Aguiar, une des représentantes du renouveau du fado, est décédée à l'âge de 69 ans et sera inhumée à Lisbonne le 7 août prochain. La chanteuse portugaise est décédée samedi 27 juillet dans un hôpital de Lisbonne des suites d'une longue maladie, ont indiqué ses proches aux médias locaux. Elle était une des représentantes d'un fado remis au goût du jour, aux côtés de chanteuses comme Mariza, Ana Moura ou encore Cristina Branco. Elle appartenait à une génération de fadistes qui ont renouvelé ces dernières années ce chant traditionnel mélancolique. Misia, originaire de Porto (nord), qui a sorti son dernier disque en 2022, avait chanté dans plusieurs pays à l'étranger comme en Italie et en France. «Misia a joué un rôle clé dans le renouvellement du fado, n'hésitant pas à expérimenter de nouvelles sonorités et des approches moins conventionnelles», a souligné le ministère portugais de la Culture. Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa lui a également rendu hommage dans un communiqué publié dimanche 28 juillet sur le site de la présidence pour souligner une chanteuse de fado «passionnée» qui a mené une carrière «à la croisée d'autres musiques».