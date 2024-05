Le 12 mai à 19H les Ateliers sauvages accueilleront M o ha m e d K a c i m i, pour une lecture sur K a t e b Y a c i n e. Ce texte est une part d'une trame de la pièce présentée à la Comédie française dans le cadre de l'Algérie en France, en 2002. Il a été enrichi et présenté dans de nombreuses capitales à Paris, à Chicago, à Prague, Bruxelles, Kilali. Récemment, avec Souad Massi, à la Maison de la poésie de Paris, et au Théâtre national de la Criée à Marseille. Mohamed Kacimi explore les chemins parcourus par Kateb Yacine. Mohamed Kacimi rend hommage au romancier visionnaire. Trente ans après la disparition de l'auteur de Nejma, cette mise en lumière des entretiens réalisés tout au long de sa vie trace le portrait de cet éternel perturbateur. Qui ne s'est jamais laissé dompter. Un homme, une époque qui résonne encore de la colère et du désir farouche de liberté sans concession, des hommes et des femmes. Mohamed Kacimi, écrivain et dramaturge, est né en 1955 à la Zaouïa d'El Hamel. Après avoir poursuivi des études de littérature française à l'université d'Alger, il s'installe à Paris en 1982. Journaliste, romancier, dramaturge.