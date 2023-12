L'écrivain français d'origine algérienne Mokhtar Amoudi a obtenu récemment le prix Goncourt des détenus 2023. Un prix qui n'est pas tres connu car créé en 2022. Porté sous le patronage de l'Académie Goncourt, ce prix bien spécial donne l'opportunité à près de 600 personnes placées sous main de justice, dans près de 40 établissements pénitentiaires en France, de lire et de débattre autour d'ouvrages de littérature contemporaine. Ainsi, après plus de trois mois de lectures assidues de 16 livres en compétition, issus d'une première sélection de l'Académie Goncourt, à Paris, le prix Goncourt des détenus, pour l'année 2023, a récompensé Les conditions idéales, livre édité à la prestigieuse maison d'édition Gallimard. «Les conditions idéales», un roman d'apprentissage qui raconte l'histoire de Skander, un jeune garçon passionné par la lecture. Placé dans un centre d'aide sociale depuis son enfance, il finit par être accueilli chez madame Khadidja, à Coursène en banlieue parisienne. Au collège, il est entraîné, malgré lui, par les jeunes du Grand quartier, et l'éloignent jour après jour de ses rêves. Dans ce livre, Mokhtar Amoudi raconte l'amour, mais aussi l'argent, deux sujets vus à travers une hyper enfance qui se transforme en une adolescence chaotique. «Résolument optimiste, ce roman nous délivre un message d'espoir, dans un engagement sobre, mais efficace, emprunt d'une universalité poignante» a fait savoir le jury lors de la cérémonie de remise du prix. Il s'agit seulement du premier roman de Mokhtar Amoudi, lui qui s'est fait renvoyé du lycée pour trafic de drogue reconverti aujourdhui dans le monde de la literrature. Un beau parcours en somme, rempli de promesses...