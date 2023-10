Une expérience musicale unique et immersive, baptisée «Désertique Experience» aura lieu du 05 au 07 octobre en plein coeur de l'oasis enchanteresse de Taghit. S'adressant à un public passionné de musique électronique, «Désertique Experience» verra la participation de nombreux artistes algériens et étrangers dont Idriss D, Randall, Sirus Hood, Djuu ou encore Ita, AbiX et Dark Mate.

L'évènement a pour objectif de donner une plus grande visibilité aux artistes émergents d'Algérie et d'ailleurs et de faire découvrir au public des sons hors du commun.

Il s'agira également de promouvoir le potentiel touristique de la région de Taghit. Les billets sont disponibles en pré-vente directement sur le site de Vinyculture, dans la limite des places disponibles, et ce, au prix de 19000 DA pour toute la durée de l'évènement. Il est également possible d'obtenir un pass pour l'une des journées de l'évènement à 9000 Da.

Il est à noter que le tarif ne comprend pas les frais de transport, d'hébergement et de restauration.