Nabil Baly sera en concert à Alger le vendredi 2 août. Le spectacle se déroulera au Laser Strike de Chéraga à partir de 21h. Organisé par Djanet Adventures et Ténéré, cet événement est une occasion unique de découvrir ou redécouvrir cet artiste emblématique dans une ambiance festive et chaleureuse. Le digne fils de son père, Athmane Baly, Nabil, artiste de renom originaire du Sud algérien, est connu pour son style unique. Sa musique, inspirée par les paysages désertiques et la culture saharienne, transporte son public dans un voyage musical inoubliable. Pour rappel, de son vrai nom Nabil Othmani, l'artiste est né en 1985 à Djanet. Il est un chanteur algérien de musique touarègue, de père en fils. Il est le fils de Othmane Bali, chanteur touareg, véritable virtuose du luth, célèbre poète des Touareg kel Ajjer de Djanet. Nabil Baly Othmani commence la guitare à 13 ans, puis rejoint la troupe de son père et décide de s'essayer à la derbouka. Après la mort de son père, il entreprend de continuer le chant et de continuer là ou son père s'est arrêté. Il a par ailleurs repris plusieurs chansons de son père, notamment la chanson Damâa. Notons que le prix du billet d'entrée est de 2000 Da. Obtenez vos tickets dès maintenant en cliquant sur le bouton «Acheter un ticket» ci-dessous.