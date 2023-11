Au détour des stands, nous découvrions cette revue, que dirige d'une main de fer, ces deux femmes pétillantes. Intitulée «IKosim», elle a été fondée par l'Association algérienne pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine archéologique. Une précieuse revue, qui doit faire le bonheur de tout un passionné d'archéologie, mais aussi de villes et d'architecture, «Nous sommes une association créée» en 1989, reprise en 2005.À partir de 2012, nous avons créé cette revue, consacrée à la recherche archéologique et la protection du patrimoine, en Algérie, d'où le nom de la revue: IKosim, qui est l'ancien nom d'Alger. La revue ne couvre pas seulement l'Algérie, mais tout le Maghreb et l'Afrique du Nord. Nous abordons différentes périodes de l'histoire, la préhistoire, la période musulmane, ottomane, coloniale etc. On s'inscrit dans l'histoire profonde. Notre projet c'est d'écrire notre histoire, contribuer à l'écriture de notre histoire. Nous avons été colonisés. On doit aujourd'hui porter notre regard d'Algériens indépendants, car ça peut changer beaucoup de choses»,nous dira la préhistorienne Nagète An-Séba et la directrice madame Farida Benouis, de poursuivre: «La revue est annuelle, trilingue dans la mesure où les auteurs sont obligés de nous donner les résumés de leurs articles dans les trois langues principales, à savoir l'arabe, le français et l'anglais. Elle traite de tous les domaines qui sont en rapport avec l'histoire et l'archéologie, que ce soit, par exemple, épigraphisme, c'est-à-dire l'étude des stèles anciennes ou encore le numismatique, qui est l'étude des monnaies anciennes etc. Nous avons trois grandes rubriques dans cette revue. La première est celle des articles inédits qui traitent de différents sujets sur l'histoire et l'archéologie. La seconde rubrique se rapporte aux publications des étudiants. Au niveau des universités, on a des facultés d'archéologie. Nous pouvons se targuer d'avoir un patrimoine extrêmement riche en Algérie avec toutes les couches qui se sont superposées d'invasions, depuis l'Antiquité avec les forces puniques, romaines, vandales, la période médiévale avec les royaumes berbères, jusqu'à la période ottomane et la période coloniale. Nous avons donc des articles qui traitent de toutes ces périodes. C'est l'auteur qui choisit le sujet de son article. Ce sont des chercheurs et des universitaires. Beaucoup sont d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie et ce, du fait qu'on partage la même histoire. On a connu les mêmes vagues d'invasion.» Insistant sur le fait que l'archéologie soit étudiée dans toutes nos universités, notre interlocutrice fait savoir que cette revue est «une vitrine» qui reflète tout les travaux qui se font, notamment les chantiers de fouilles qui sont disséminés sur tout le territoire national, en raison de la multiplicité des découvertes archéologiques et dont cette revue permet de nous faire découvrir. «On essaye de les mettre en valeur en publiant les résultats de ces fouilles». Académique, la revue IKosim se veut «pointue du point de vue scientifique, mais comprend toujours des articles qui sont à la portée du grand public» nous apprend -on. Vendue courant le Sila à 500 Da, vous pouvez l'acquérir en librairie d'Alger (notamment à la libraire d'El Biar), Oran et Annaba au prix de 800 da. Elle est à son dixième numéro. Le 11 eme est en cours de finalisation et sortira bientôt. Il s'agit d'une revue annuelle car cela nécessite beaucoup de travail et de recherche de la part de ses auteurs. Amoureux d'archéologie, ceci est pour vous donc!