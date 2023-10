Pour le commissaire du Festival international de théâtre de Béjaïa, la 12eme édition est une réussite totale sur tous les plans en dépit de l’annulation de certaines activités festives.

Un avis que partagent aussi bien les participants que le grand public et les autorités locales notamment.

Dans une conférence de presse animée à la clôture de la 2eme édition du Festival international du théatre de Béjaïa , le ommissaire du festival a insisté sur la nécessité d’impliquer les opérateurs économique nationaux, mais surtout locaux de s’impliquer vigoureusement dans l’organisation de l’événement afin d’en faire un événement culturel majeur et lui donner l’éclat qu’i mérite autant pour le pays que pour Bejaïa.

À ce titre, il a souligné qu’actuellement, la manifestation est soutenue quasiment par la dotation du ministère de la Culture et des Arts et qu’il y a lieu de compléter avec d’autres contributions de sorte à accroître le nombre des troupes participantes mais aussi à choisir des spectacles de haut niveau contrairement au procédé actuel qui fait que les invitations ne sont adressées qu’a ceux qui en manifestent le désir d’y participer .

« Il faut se déplacer et visionner les spectacles sur place ou participer à des manifestations analogues pour y faire les choix en connaissances de cause », a-t-il souligné, ne désespérant pas toutefois d’y arriver avec la participation et la contribution du plus grand nombre, évoquant dans ce contexte les pratiques courantes dans certains pays, notamment en France où les mécènes, notamment les grosses entreprises, qui affectent des budgets permanents aux activités culturelles, car, mettra-t-il en exergue, celles-ci sont conscientes des enjeux, particulièrement de l’axiome que le « théâtre est un acte social ».

Quoiqu’il en soit, des pistes d’exploration sont à l’étude de sorte à revigorer le budget du festival, citant l’hypothèse de vendre des lots de billets à ces entreprises, qui vont pouvoir les redistribuer à leur travailleurs dans le cadre de leur action sociale.

Abordant le festival, tel qu’il vient de se dérouler, Slimane Benaïssa, s’est dit réjoui, égrenant plusieurs motifs à cela ; l’affluence, jugée record du public vers le théâtre, la Maison de la culture et dans les communes associées à l’évènement et surtout toute l’animation déployeés dans ce cadre avec la sortie des conteurs dans les écoles, la tenue de master class sur l’interprétation qui à profité à une cinquantaine de jeunes désirant de faire carrière dans les spectacles vivants et la tenue d’un colloque national d haut niveau à l’université, et qui a été consacré au thème de « théâtre et résistance » et au cour duquel ont été mis en évidence, les créations et les auteurs de théâtre et leur apport à la Guerre de Libération nationale et partant à l’indépendance.,

Le festival a donné une opportunité pour rendre hommage de leur vivant à deux figures de proue de la scène, Fatiha Soltane et Mouhoub Latreche, des auteurs à la carrière pleine, voire exceptionnelle.