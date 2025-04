L’idée de publier des chroniques journalistiques en langue amazighe, parues dans différents périodiques a le mérite de permettre au lecteur de les redécouvrir car il s’agit de textes impérissables. Même s’ils traitent parfois d’une actualité brûlante, l’auteur prend le recul nécessaire pour s’y pencher en leur conférant une certaine intemporalité. L’écrivain Tahar Ould Amar, qui réside et travaille dans la wilaya de Bouira depuis plusieurs décennies, lui qui est originaire de Ouacif dans la wilaya de Tizi Ouzou, est une référence dans le journalisme algérien d’expression amazighe. Il vient de publier aux éditions «Imtidad», qui ne cesse d’enrichir inlassablement la littérature amazighe, un nouvel ouvrage intitulé : Inig nnig lkanun. Tahar Ould Amar nous révèle qu’une partie des chroniques en question colle à l’actualité. La grande partie revisite l’histoire. C’est le cas par exemple d’un texte pétri d’imagination où il est question d’un extr-aterrestre qui atterrit dans un village de Kabylie, à la recherche d’une énergie indispensable à sa planète qui «carbure» à l’huile d’olive. Il tombe sur deux villageois auxquels il explique d’où il venait et ce qu’il recherchait. En échange de l’huile d’olive, le visiteur propose à ses hôtes une machine à remonter le temps car leur dit-il, «nous avons constaté que vous avez un problème avec votre histoire». «Cette machine vous permettra de voyager dans votre passé et en corriger les travers», leur a-t-il promis. «Je fais voyager les personnages de mes chroniques dans des moments importants de notre histoire (avril 80, juin 98, juillet 62, 1954, 1830...) ? On y croise pêle-mêle des figures emblématiques : Abane Ramdane, Lounès Matoub, La Kahina, Chadli Ben Djedid, Ahmed Ben Bella . Dans ce livre, on retrouve le style d’écriture empreint d’humour et de dérision, qui est celui de Tahar Ould Amar. Le lecteur redécouvre aussi la langue subtile de Tahar Ould Amar qui n’hésite pas à la truffer d’emprunts sans complexe aucun, et ce, dans le but de l’alléger et de la rendre accessible à tous. Il préfère cette méthode au lieu d’avoir recours excessivement à des néologismes qui, selon lui, rendent les textes en tamazight complètement indigestes. Tahar Ould Amar sera présent du 30 avril au 3 mai à la 4ème édition du Salon national du livre amazigh de Ouacif pour dédicacer ce nouveau livre ainsi que ses anciens titres. Pour rappel, Tahar Ould Amar a commencé par éditer un premier roman en langue amazighe en 2006 : Bururu. Par la suite, il a publié d’autres livres, toujours en langue amazighe dont un deuxième roman intitulé Murdus, nominé pour le prix littéraire Mohammed-Dib. Né en 1961 à Sidi Aïssa dans la wilaya de Msila, il a effectué ses études primaires à Aïin Bessem, moyennes à Ath Yanni et secondaires au lycée Abderramane-Mira. En 1986, il décroche le bac français au lycée Descartes (actuel Bouamama) à Alger. Il est d’abord enseignant de français à Médéa avant de se convertir en enseignant de langue amazighe dès que la langue amazighe fut introduite dans l’enseignement à partir de septembre 1995. Il a fait partie des membres fondateurs du journal L’hebdo n Tmurt qui réservait un espace important à la langue amazighe. C’est lui qui a été à l’origine du lancement du supplément en langue amazighe du quotidien La dépêche de Kabylie dont il a assuré la responsabilité pendant des années.