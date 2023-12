Il s'agit indéniablement de l'événement littéraire de l'année 2023 concernant la littérature algérienne d'expression amazighe. Le livre de 288 pages est, désormais, disponible dans la majorité des librairies. Le roman d'Amar Mezdad porte pour titre: «Ungal n Sa?uc uZellemcir». L'auteur a choisi le nom de son personnage principal comme titre à cette nouvelle fiction de l'auteur d'expression amazighe le plus prolifique et le plus ancien. «Ungal n Sa?uc uZellemcir» est le sixième roman publié par Amar Mezdad depuis le début de sa carrière d'écrivain. En effet, il a déjà édité les romans: «Id d was», «As-nni», «Tagrest urghu», «Thetilid ur dketchem» et «Yiwen was deg tefsut». Amar Mezdad est poète et nouvelliste. Il est l'auteur du recueil de nouvelles, intitulé «Tughalin», traduit en langue française sous le titre «Le retour».

Un écrivain de talent régulier

C'est le seul ouvrage d'Amar Mezdad à avoir été traduit. Amar Mezdad est l'auteur du recueil de poésie «Tafunast igujilen». À l'instar de ses autres livres, ce titre a été réédité plusieurs fois. Médecin de profession, Amar Mezdad a un cabinet médical à Béjaïa où il exerce depuis plusieurs décennies. Son activité professionnelle permanente ne l'empêche point d'être un écrivain de talent et régulier. Amar Mezdad naquit en 1958 dans la wilaya de Tizi Ouzou. Après avoir achevé le cycle primaire, il regagna le lycée «Amirouche» de la ville de Tizi Ouzou où il décrocha le baccalauréat en 1970. Par la suite, il poursuit ses études de médecine à Alger. Ce qui a conduit Amar Mezdad à l'écriture littéraire est sans doute son engagement en faveur de la reconnaissance constitutionnelle et institutionnelle de la langue et culture amazighes.

Ses premiers textes littéraires, notamment ses poèmes paraissaient dans des revues clandestines à l'époque du parti unique. Sa fibre sensible en faveur de la littérature amazighe remonte à ses années d'université, où il rencontra et côtoya des militants de la cause amazighe qui activaient dans la clandestinité, faut-il le rappeler. C'est à cette époque que remonte la parution de ses premiers poèmes dans la revue Tisuraf, paraissant clandestinement à Alger. Il avait écrit des poèmes qui ont été interprétés par des chanteurs, principalement Nordine Menad.

En 1977, il a co-traduit «La poudre d'intelligence» de Kateb Yacine.

Grande humilité et une personnalité reservée

Son premier livre en tant qu'auteur a été publié en 1978. Il s'agit du recueil de poésie «Tafunast igujilen». Il faut attendre 1990 pour que soit publié enfin son premier roman à la faveur de la levée d'interdiction qui frappait la langue amazighe après les événements d'octobre 1988. Le roman en question est «Id d was», qui n'est plus disponible en librairie depuis des années.

Amar Mezdad est le promoteur de la revue littéraire Ayamun, publiée sur Internet depuis l'année 2000. Amar Mezdad est connu d'abord pour sa grande humilité et sa personnalité réservée.

Le nombre d'interviews qu'il a accordées à la presse se compte sur les s doigts.de la main Amar Mezdad a toujours oeuvré à mettre à la disposition des lecteurs un maximum de textes en tamazight et de manière gratuite. Même ses romans sont vendus à des prix extrêmement accessibles, voire symboliques.

D'ailleurs, le prix de son nouveau roman, de 288 pages, a été fixé à 500 DA, ce qui représente à peine les frais d'impression et les marges des librairies.