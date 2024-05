Cet éventement entend mettre en valeur, nous dit -on, «notre patrimoine et l'identité, la priorité étant la mise en valeur de toutes nos richesses à travers notre grand pays dans sa diversité.» Aussi, la création et l'innovation restent le mot d'ordre pour cette édition qui aspire aussi à promouvoir la nouvelle vision des jeunes artistes. Ainsi, le programme de l'édition 2024 du Festival des créations Féminines repose sur quatre points essentiels, à savoir: Une grande exposition académique pour retracer l'origine du costume à travers la femme et son implication dans la conservation du patrimoine vestimentaire et les accessoires, l'implication de start-up pour la première fois, la création d'une plateforme numérique avec comme label Be Djazairi qui va servir de base de données pour réunir les entreprises de création d'art et enfin, poser la première pierre pour l'élaboration d'un ouvrage sur le costume et parures d'Algérie. Notons que l'exposition académique se portera sur l'histoire du costume à travers la création féminine afin de mettre en avant le rôle de la femme dans la conservation et la sauvegarde de notre patrimoine à travers les générations et mettre l'accent sur l'évolution actuelle. Cette exposition sera interactive avec le public. Aussi, un espace enfants sera dédié à la fin de cette exposition avec des jeux éducatifs sur le thème du patrimoine. En deuxième lieu, il faut savoir qu'un espace sera réservé aux créateurs ou les grandes maisons de couture qui viendront exposer leurs créations avec une vision nouvelle et contemporaine. Chaque maison de haute couture devra créer, pour cette occasion, un vêtement moderne et contemporain s'inspirant de notre patrimoine vestimentaire. Cela sera accompagné par des accessoires et bijoux avec une touche moderne. Au programme figurent aussi plusieurs ateliers vivants. En effet, des ateliers d'art vivants seront organisés où les artistes venus des quatre coins du pays seront en pleine action dans leurs créations (bijoux, vêtements, broderie, tissage...). Le public pourra admirer le savoir-faire de nos artisans d'art. Les écoles de formation seront, par ailleurs, à l'honneur. Celles-ci viendront des quatre coins d'Algérie pour défendre notre patrimoine entre broderie, taille de pierre, confection, bijoux...Une exposition des produits finis des artistes et créateurs sera présentée où ils pourront mettre en avant leurs créations et produits au public présent. Pour la première fois, des startup viendront défendre le secteur de la culture et de l'art en le numérisant tout en ayant une visibilité à l'International. Un travail en commun sera engagé pour une base de données et une large visibilité, dans le but de lancer le projet de création du label «Be Djazairi». Dernière étape de ce festival,ce sera d'inviter certains musées au Palais de la culture afin de les faire connaître du grand public, mais surtout mettre en avant leurs collections vestimentaires entre bijoux, accessoires etc. En marge de ce festival, il y aura quatre master class qui se dérouleront sur ttois jours. Ces derniers seront relatifs à la création de broderie d'art, aux dessin et croquis, à la réalisation de bijoux et enfin, au design thinking (approche créative et centrée sur l'utilisateur, résoudre les problèmes) à Dar Abdelatif (Aarc). Un atelier sur la photo-portrait d'art et photos vêtements figurent aussi au menu. Enfin, des conférences et des rencontres seront aussi assurées par des experts du costume et du bijou. Une première ébauche sera élaborée pour le lancement d'un ouvrage sur les tenues et parures avec la participation d'experts en la matière, mais aussi des «beauzaristes» pour l'illustration et certains musées et centres de recherches pour la documentation. En somme, un programme bien riche, à ne manquer sous aucun prétexte!