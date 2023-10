À la manière du génial Edgard Alln Poe, Mohamed El Keurti plonge ses personnages dans un univers fantastique. Subitement, du jour au lendemain, ses personnages verront leur monde basculer dans une irréalité dont ils ne réchapperont pas indemnes. Il faut croire à ces Nouvelles de l'infra monde. Notre pays regorge d'assez de mythes, de surnaturel et de merveilleux pour que chacun de nous adhère à l'émergence de cette nouvelle littérature. Mohamed El Keurti a enseigné l'anglais de 1979 à 1989. Féru de littérature, de bande dessinée et de cinéma, il préside une association culturelle qui anime le plus ancien ciné-club d'Algérie, en activité depuis 1987.