À peine un an après l'ouverture du multiplexe Ciné Gold, la ville d'Oran vient de se doter d'un nouveau complexe de cinéma, constitué de deux salles, à la pointe de la technologie. Ce complexe a ouvert ses portes récemment, plus précisément, ce vendredi 22 décembre, au niveau du centre commercial «Le Grand Ora'n. Le Grand Ciné est doté de deux salles de cinéma; une de 240 places et une deuxième de 120 places, équipées de matériel sophistiqué et à la pointe de la technologie et qui accueillera les toutes dernières nouveautés ciné en sortie mondiale. De ce fait, MD Ciné annonce qu'il agrandit son parc d'exploitation à 15 salles à Alger, à Oran et à Constantine. Notons que MD Ciné a distribué 80 films durant l'année 2023. Actuellement sont projetés, entre autres, «Napoléon» de Ridley Scott, «The Marvels» de Nia DaCosta, «Hunger Games: La Ballade du serpent et de l'oiseau» de Francis Lawrence, «Cinq nuits chez Freddy» de Emma Tammi et «Wish: Asha et la bonne étoile» de Fawn Veerasunthorn et Chris Buck. Avec toujours, une qualité d'image et de son impeccable, des infrastructures toutes neuves, les Oranais sont les heureux chanceux, en passe de devenir les meilleurs cinéphiles du pays.