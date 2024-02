Le centre culturel algérien de Paris (CCA), abrite le vendredi 9 février 2024 à 19h une table ronde à l'occasion de la Journée Internationale des Femmes et des Filles de Sciences, et ce, au tour du thème «Parcours de femmes scientifiques algériennes». Cette table ronde verra la participation d'un panel de femmes scientifiques algériennes établies en France. Cette Journée a été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 22 décembre 2015. Elle vise, entre autres objectifs, la promotion de l'égalité d'accès et de participation à la science pour les femmes. Le Centre Culturel Algérien à Paris organisera une table ronde en célébration de la Journée Internationale des Femmes et des Filles de Science. Au cours de cette rencontre, des femmes de Science, des universitaires algériennes partageront leurs visions et leurs expériences, mettant en lumière l'union entre leur héritage culturel et leurs réalisations scientifiques. La rencontre se veut être une opportunité pour ceux qui cherchent à s'immerger dans des récits et histoires où la science et la culture s'entrecroisent, se questionnent, se défient formant un dialogue à la fois inspirant et instructif