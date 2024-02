Amoureux du quatrième art, Artissimo Hub Créatif vous donne rendez-vous au 28 Didouche Mourad, le jeudi 8 février, à 19h pour un spectacle d'un genre singulier. En effet la troupe T.impa propose un spectacle sans titre pour la simple et bonne raison que les membres de la troupe sont des pros de l'improvisation. Créé en octobre 2019, Timpa a pour objectif de faire découvrir l'art de l'improvisation au public algérois. Rendez-vous donc jeudi prochain le 8 février à 19h! Mais en fait, qu'est-ce que le théâtre d'impro? Durant le spectacle, l'acteur est à la fois dramaturge, metteur en scène, scénographe et acteur.

L'improvisateur joue devant un public sans texte prédéfini et sans mise en scène préalable. L'improvisation, plus communément appelée «impro» dans le milieu, fait appel aux différentes techniques de l'art dramatique mais aussi au chant et à la danse, et permet de développer la créativité, l'écoute et l'échange chez le comédien ou la comédienne. Le théâtre d'improvisation est une technique de jeu dramatique utilisant l'improvisation théâtrale, soit le jeu non-préparé devant un public. Pour assister au spectacle, une chose est simple, réservez vos place en contactant les organisateurs par mail: ou sur whatsapp / tel au 0770 49 28 41 ou sur la messagerie des facebook et Instagram de Artissimo Hub Créatif.