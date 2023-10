Sur le site «Agence média Palestine» tel que relayé par la page facebook «Artists for Palestine», il est rapporté que plus de 2000 artistes américains appellent à un cessez-le-feu à Ghaza, accusant les gouvernements de «complicité» après avoir «aidé et encouragé» les crimes de guerre d'Israël à Gaza, qualifiant ces crimes barbares de «punition collective d'une ampleur inimaginable». Ces artistes exhortent ainsi les gouvernements à «cesser de soutenir militairement et politiquement les actions d'Israël». Les signataires comprennent des producteurs, des curateurs, des écrivain (es), des DJ, des architectes et des designers qui soutiennent le «mouvement mondial contre la destruction de Gaza et le déplacement massif du peuple palestinien»En effet, dans cette lettre, qu'ils ont paraphée de leurs noms, nous pouvons lire: «Nous sommes témoins d'un crime et d'une catastrophe. Israël a réduit une grande partie de Ghaza à l'état de ruines et a coupé l'approvisionnement en eau, en électricité, en nourriture et en médicaments de 2,3 millions de Palestinien.ne.s. Pour reprendre les termes du sous-secrétaire aux Affaires humanitaires des Nations unies, «le spectre de la mort» plane sur le territoire. Gaza est déjà une société de réfugié.e.s et d'enfants de réfugié.e.s. Aujourd'hui, par centaines de milliers, bombardé.e.s depuis l'air, la mer et la terre, les Palestinien.ne.s dont les grands-parents ont été chassé.e.s de chez eux par le canon d'un fusil sont à nouveau sommé.e.s de fuir, sous peine de subir un châtiment collectif d'une ampleur inimaginable.» Peut-on lire dans cette lettre qui ajoute: «Dépossédé.e.s de leurs droits, décrits par le ministre israélien de la Défense comme des «animaux humains», ils.elles sont devenu.e.s des personnes à qui l'on peut faire presque n'importe quoi. Nos gouvernements ne se contentent pas de tolérer les crimes de guerre, ils s'en font les complices. Il viendra un temps où ils devront répondre de leur complicité.» Aussi, ces acteurs témoignent de leur responsabilité en réitérant leur engagement en affirmant: «Mais pour l'heure, tout en condamnant chaque acte de violence contre des civil.e.s et chaque violation du droit international, quel qu'en soit l'auteur, notre obligation est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre un terme à la cruauté sans précédent infligée à Gaza.». Et de conclure déterminés: «Nous soutenons le mouvement mondial contre la destruction de Gaza et le déplacement massif du peuple palestinien. Nous exigeons de nos gouvernements qu'ils mettent fin à leur soutien militaire et politique aux actions d'Israël.» Parmi ces artistes pro Palestiniens, on citera: Tilda Swinton, mais aussi Charles Dance, Steve Coogan, Miriam Margolyes, Peter Mullan, Maxine Peake, Khalid Abdalla et plein d'autres. Ces personnalités du monde de l'art appellent ainsi à «un cessez-le-feu immédiat et à l'ouverture des points de passage de Gaza pour permettre à l'aide humanitaire d'entrer sans entrave».