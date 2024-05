Dans le cadre de la 9ème édition du Festival culturel national de la création féminine qui s'y déroulera jusqu'au 18 mai 2018, figurent au programme de nombreuses conférences à l'auditorium du Palais de la culture Moufdi Zakaria.

Ainsi, après celle du 13 mai 2024, qui a été animée par D. Hassiba Sefrioune, archéologue en préhistoire, maître de conférences à l'Institut d'archéologie, université Alger 2,portant sur «Le costume et le bijou en Algérie, histoire et identité depuis la préhistoire», le 15 mai 2024, à partir de 13h30, sera le tour de D. Cherifa Tayene Sahed, archéologue spécialisée de la période musulmane et professeure à l'Institut d'archéologie, université Alger 2 de venir parler du «costume féminin algérien à dar al Soltane du (XVIe au XIXe siècle) à travers les récits des voyageurs, les documents et les vestiges muséaux».

Le 16 mai 2024 à 13h30, D. Nedjma Serradj, archéologue spécialisée dans la période antique, et maître de conférences à l'Institut d'archéologie, université Alger 2 abordera pour sa part le thème du «vêtement antique en Algérie, entre origine et survivance». Suivra à à 14h20, une rencontre avec D. Aïcha Hanafi, archéologue spécialisée dans la période musulmane et professeure à l'Institut d'archéologie, université Alger 2 qui viendra communiquer sur «Le costume et le bijou féminin dans la ville d'Alger à l'époque ottomane».