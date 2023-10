La 14ème édition du Festival du théâtre professionnel de Guelma s'est clôturée mercredi avec la distinction de plusieurs pièces, notamment celle de l'association culturelle Numidie de Bordj Bou Arréridj qui a décroché le 1er prix. Avec sa pièce «Nezhaou fi el harb», l'association culturelle Numidie de Bordj Bou Arréridj a décroché dans la soirée le 1er prix «Triki d'or», s'assurant ainsi un billet pour la prochaine édition du festival national de théâtre professionnel à Alger, a-t-on indiqué lors de la cérémonie de clôture tenue à la maison de jeunes Mohamedi Youcef. La seconde place de cette manifestation organisée du 7 au 11 octobre est allée à la pièce «Leïla baydhaa» de l'association culturelle Ticheradh de Tizi Ouzou et la troisième place à la pièce «El djebana» de l'association «Moubdioune bila houdoud» d'Annaba.

Le prix du public a été décerné par le jury à la pièce «Ettoufane» (Le déluge) de l'association «Echouala» (La flamme) de Boumerdès. Composé du comédien, Antar Helal (président), de Nabila Brahim Zaïdi, Ali Djebara et Djamel Chadli, le jury a indiqué que les oeuvres candidates ont fait l'objet d'examen minutieux conformément à des critères établis. Cette édition du festival, dédiée à la mémoire du défunt comédien Mohamed Larbi Bahloul, a mis en lice sept oeuvres de troupes des wilayas d'Annaba, Jijel, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès (2 pièces) et Tizi Ouzou (2 pièces). Le festival culturel local du théâtre professionnel est une manifestation qui met annuellement en compétition les pièces de troupes théâtrales activant dans les wilayas de l'Est, du Sud-est et du Centre pour l'obtention d'un ticket pour le festival national de théâtre professionnel à Alger