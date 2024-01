Le Théâtre régional d’Oran « Abdelkader Alloula » a abrité, lundi, la présentation de la pièce « El Khotwa El Akhira » par le Théâtre national professionnel de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), qui raconte la souffrance et la résistance du peuple sahraoui à l’occupation marocaine et lutte pour l’autodétermination. Le public présent a fortement ovationné cette première œuvre théâtrale épique, réalisée par le Théâtre National algérien en coopération avec le Théâtre rrégional de Sidi Bel Abbes et le Théâtre national professionnel de la République Arabe Sahraouie Démocratique. La pièce « El Khotwa El Akhira » (Le Dernier Pas) , mise en scène par Aïssa Djakati, sur un texte de Driss Gargoura, une scénographie de Youssef Abadi, une chorégraphie de Riad Barwal et une musique de Mohamed Zami, met en lumière la souffrance et la lutte du peuple sahraoui, toujours sous le joug du colonialisme marocain, qui a usurpé les terres et déplacé ce peuple qui lutte pour sa juste cause afin de conquérir son indépendance, a déclaré le directeur adjoint, Mahmoud Mouloud. Cette représentation de 60 minutes, qui comprend cinq tableaux, s’inscrit dans le cadre du théâtre révolutionnaire, a ajouté le même intervenant, rappelant que l’avant-première de cette pièce a été présentée, dernièrement à Alger, devant un public nombreux. La pièce « El Khotwa El Akhira » est interprétée par 23 jeunes comédiens sahraouis talentueux, dont certains sont montés sur scène, pour la première fois, et ont incarné un merveilleux spectacle avec un grand professionnalisme, grâce au soutien du ministère algérien de la Culture et des Arts, selon à la même source. Cette œuvre artistique est le fruit de sessions de formation organisées en coordination avec l’Institut supérieur des arts du spectacle et de l’audiovisuel au profit des étudiants sahraouis dans des spécialités qui couvrent différents ateliers concernés par le montage d’une représentation théâtrale, encadrés par des professeurs algériens spécialisés. Pour rappel, la première représentation de la pièce « El Khotwa El Akhira » a été présentée, samedi dernier au Théâtre national algérien (TNA) « Mahieddine Bachtarzi » d’Alger qui a inauguré officiellement la naissance du Théâtre national professionnel de la RASD, sous le patronage de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, qui a assisté à l’avant-première en compagnie du conseiller du président de la République chargé de l’éducation, l’enseignement supérieur, la formation professionnelle et la culture, Mohamed Seghir Saâdaoui, du ministre de la Communication, Mohamed Laagab, du ministre sahraoui de la Culture, Moussa Selma Laabid. Après Oran, cette représentation théâtrale sera présentée dans d’autres villes, notamment à Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Mostaganem et Aïn Defla, dans le cadre d’une tournée artistique lancée à partir des villes de l’Ouest du pays.