La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a rencontré, samedi à Alger, son homologue sahraoui, Moussa Selma Laâbid, avec lequel elle a évoqué les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la culture et des arts, et d’évaluer le programme exécutif de l’accord de coopération conclu en 2023, portant création d’un théâtre professionnel sahraoui, indique un communiqué du ministère.

Lors de leur rencontre qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en Algérie, Abdelkader Taleb Omar, les deux parties ont évoqué «les moyens de renforcer la coopération dans le domaine de la culture et des arts, et d’évaluer le programme exécutif de l’accord de coopération conclu en 2023, portant création d’un théâtre professionnel sahraoui, en intensifiant les domaines de formation et d’échange d’expériences».

Cette visite intervient à l’occasion du lancement officiel du théâtre professionnel sahraoui qui a été inauguré symboliquement samedi soir par la présentation de la pièce de théâtre «El khatwa el akhira» (le dernier pas), au Théâtre national algérien (TNA), réalisée par des artistes sahraouis avec l’accompagnement artistique de leurs homologues du théâtre régional de Sidi Bel Abbes.