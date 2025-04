L’Institut français d’Algérie à Alger sis à 7, rue Hassani-Issad, Alger, vous convie ce samedi 26 avril, à partir de 15h45 à une rencontre littéraire avec Samir Toumi autour de son dernier roman Amin . Dans ce récit, Samir Toumi nous immerge dans la vie d’un écrivain reconnu, mais en proie à un manque d’inspiration. Lorsque ce dernier rencontre Amin, un personnage énigmatique, il se retrouve entraîné dans une série d’événements qui dévoilent les rouages de la corruption et les tensions sociales postindépendance.

À travers cette intrigue, l’auteur aborde des thèmes essentiels tels que l’identité et la responsabilité intellectuelle. Son regard photographique sur la société algérienne, font de lui un interlocuteur exceptionnel pour nourrir des débats riches et engageants.