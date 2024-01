Le commissariat du festival du film méditerranéen d'Annaba (Ffma), est heureux d'annoncer officiellement que la 4e édition se déroulera du 24 au 30 avril 2024 au théâtre régional «Azzedine Medjoubi» et divers établissements culturels d'Annaba. Placée sous le parrainage de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, cette édition est inscrite sous le slogan de «Nouvelle vision». Pour Mohamed Allal, commissaire du festival du film méditerranéen d'Annaba, «Organiser le festival au mois d'avril est une période propice pour les nouvelles productions. D'ailleurs, nous allons apporter des modifications à la programmation, et ce, en rajoutant des films produits en 2024». Le commissariat veillera également à relancer les invitations aux artistes et invités d'honneur ayant confirmé leur participation avant le report du festival. Cette 4e édition sera marquée par la projection de pas moins de 70 films dans les catégories longs et courts-métrages et documentaires, la célébration du 7e art Italien, des maste rclass, des ateliers de formation en faveur des amateurs et professionnels du cinéma ainsi que le concours «Annaba Film Industry». Prévue initialement du 3 au 9 novembre 2023, la 4e édition du Festival du film méditerranéen d'Annaba, a été reporté par le ministère de la Culture et des Arts en solidarité avec le peuple palestinien.