Le concours s'ouvre le jour-anniversaire de la naissance de l'un des poètes ayant le plus marqué la poésie algérienne d'expression amazighe. En effet, Si Mohand Ou Mhand est décédé le 28 décembre 1905 à Ain El Hammam. Le concours pour l'obtention du prix Si Mohand Ou Mhand se poursuivra jusqu'au 6 février 2024 et se tiendra à la bibliothèque principale de lecture publique portant le nom de ce poète unique. L'événement est organisé par laDirection de la Culture et des Arts de la wilaya de Tizi Ouzou et la bibliothèque principale de lecture publique «Si Mohand Ou Mhand». Ce grand et authentique poète, dont demain est l'anniversaire de la disparition, a marqué avec des lettres d'or la poésie kabyle. En dépit du fait que son oeuvre n'a été initialement préservée que grâce à l'oralité, il s'est imposé comme étant le père de cette même poésie. Une poésie qui sera immortalisée par de nombreux auteurs qui ont compris l'importance de transcrire cette oeuvre avant qu'elle ne soit happée par l'oubli. Le premier à avoir écrit sur Si Mohand Ou Mhand est Hanoteau en 1867. Il sera suivi, par Boulifa.

Les lettres d'or de la poésie kabyle

Ensuite, il y a eu Mouloud Feraoun, qui a publié, en 1960, aux Éditions de Minuit, «Les poèmes de Si Mohand». Il s'agit à la fois d'une analyse de cette oeuvre et d'une biographie, mais aussi d'un recueil de poèmes de Si Mohand en tamazight, traduits en français par Mouloud Feraoun. L'écriture de livres sur Si Mohand Ou Mhand n'a plus cessé. Il y a eu le chef- d'oeuvre de Mouloud Mammeri, «Les isefra de Si Mohand». Les cinéastes se sont également penché aussi bien sur le personnage, sa vie que son oeuvre. Il y a notamment, le long métrage «Si Mohand Ou Mhand, l'insoumis», coréalisé par Lyazid Khodja et Rachid Benallal, le film d'Ali Mouzaoui et le feuilleton «Si Mohand, le damné du destin» du réalisateur Ammar Arab. Si Mohand Ou Mhand a non seulement marqué la société kabyle par ses poèmes qui étaient récités par coeur à l'occasion d'événements différents, mais aussi d'autres grands poètes et chanteurs comme Slimane Azem, Salah Sadaoui, Lounès Matoub, Samy El Djazairi, etc. Ces derniers l'ont même cité nommément dans leurs chansons. Et des extraits de ses poèmes ont été repris par de nombreux artistes qui voient en Si Mohand Ou Mhand une source inépuisable d'inspiration et un maître incontestable. La poésie de Si Mohand a eu une telle influence sur la société à un point où ce poète est devenu une véritable légende et un mythe.

Sa vie est un véritable roman. Faite d'errance interminable et d'incertitude, l'existence de Si Mohand Ou Mhand a nourri son imaginaire poétique. On peut donc dire que l'oeuvre poétique de Si Mohand est autobiographique. Elle reflète même des épisodes historiques de l'Algérie puisque le poète y évoque certains événements importants. L'hypocrisie sociale, l'amour impossible, la pauvreté, la trahison entre amis et des tas d'autres sujets y sont dépeints avec un style poétique exquis. La poésie de Si Mohand est à la fois son propre portrait,,,t mais aussi celui de la société algérienne ainsi qu'un reflet de la sociologie de l'époque. La facette rebelle et anticonformiste de Si Mohand se lit clairement dans ses poèmes, lui qui a brisé tous les tabous et déclamé l'amour avec une audace incroyable, surtout pour son époque. La poésie de Si Mohand est tellement puissante qu'une partie des proverbes employés jusqu'à nos jours, notamment dans les discussions, n'est en fait constituée que des extraits de ses pièces. Parfois, les locuteurs prennent le soin de précéder ses citations par un «comme l'a si bien dit Si Mohand Ou Mhand» et dans d'autres cas, le nom de ce dernier n'est pas cité car les expressions en question sont carrément devenues des proverbes et cités en tant que tels. C'est dire à quel point l'oeuvre de Si Mohand a été et demeure prégnante.