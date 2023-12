Un pogramme riche et varié célébrant le Nouvel An amazigh (Yennayer 2974) a été élaboré au niveau de la wilaya d'Alger, a indiqué jeudi dernier, le comité chargé de l'organisation relevant du Haut-commissariat à l'amazighité (HCA). Lors d'une réunion au siège de la wilaya d'Alger, le Secrétaire général (SG) du HCA, Si El-Hachemi Assad, a fait savoir que le programme des festivités qui coïncideront avec la 4e édition du Prix du président de la République de la littérature et de la langue amazighes, prévoit plusieurs activités. Il a, à ce propos, cité une exposition dédiée aux publications du HCA, une exposition de produits artisanaux, des ateliers et des conférences thématiques sur «l'approche de l'identité linguistique et la problématique unité et pluralité», «Yennayer et les dimensions historiques et culturelles de l'identité algérienne», et «l'importance de l'intelligence artificielle (IA) dans la traduction». Parmi les ateliers prévus pour le 10 janvier prochain, figure un atelier sur le rôle de la traduction dans la publication et la circulation des oeuvres littéraires et de la production scientifique et culturelle en langue amazighe, a-t-il poursuivi. A cette occasion, le «Marché de Yennayer» sera inauguré à la place de la Grande Poste d'Alger, un espace qui accueillera les produits et les services d'artisans et de start-up, outre la présentation d'un cours pédagogique sur la fête de Yennayer et sa symbolique au niveau d'une école primaire.