L’institut français d’Alger vous convie le lundi 20 Mai à partir de 18:00 au 1 rue de tripoli, pour assister à la projection du film documentaire, intitulé « Fernand Pouillon, l’architecte le plus recherché ». Pour info, Fernand Pouillon s’évade le 8 septembre 1962 de prison, après avoir été incarcéré suite à un retentissant scandale immobilier. Il devient ainsi l’architecte « le plus recherché de France ». Pourtant, pendant 50 ans, il a construit plus de 5 millions de mètres carrés, souvent pour les plus modestes, en France et en Algérie. La beauté et la qualité de ses cités prouvent aujourd’hui qu’il est probablement l’un des plus grands architectes du XXème siècle.