L'institut français d'Alger vous convie le dimanche 29 octobre à la projection du film long métrage intitulé Maigret, en présence de son réalisateur Patrice Leconte. Maigret enquête sur la mort d'une jeune fille retrouvée en robe de soirée sur une place parisienne. Rien ne permet de l'identifier, personne ne semble l'avoir connue, ni se souvenir d'elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement a` la victime, et réveille en lui le souvenir d'une autre disparition, plus ancienne et plus intime... Film franco-belge, sorti en France, en 2022, il s'agit de l'adaptation cinématographique du roman Maigret et la Jeune Morte de Georges Simenon, publié en 1954 et mettant en scène le commissaire Maigret. Le roman avait déjà été adapté pour la télévision par le réalisateur Claude Boissol, avec Jean Richard dans le rôle de Maigret en 1973 mais jamais au cinéma.

A noter que l'entrée est libre.

Programme cinéma à l’affiche

Salle Ibn Khaldoun

Dimanche 22 octobre:

Detective Conan à 13h00

Blue Beetle à 15h30

Equalizer 3 à 18h00

Prix des tickets:- Films d'animation: 600 DA

- Autres films: de 600 à 800 DA

- Films en 3D: de 1000 à 1300 DA

Salle Cosmos Beta à Riadh El Feth

- Dimanche 22 octobre:

Equalizer 3 à 13h00

Blue Beetle à 15h30

Hypnotic à 17h30

Equalizer 3 à 19h00