À l'occasion de la tenue de la XXIIIe édition de la semaine de la langue italienne dans le monde, l'ambassade de Suisse vous convie à la projection du film documentai- re «Un mondoin in pericolo» (Des abeilles et des hommes) qui sera diffusé: le lundi 16 octobre 2023 à 17h00, à l'Institut culturel italien d'Alger. N'hésitez pas à vous inscrire à:. Cet intéressant documentaire explore le monde des abeilles mellifères (Apis mellifera), présentes sur Terre bien avant l'homme. Ces créatures sont essentielles à la pollinisation de nombreuses plantes et donc à notre nutrition et à notre survie. Le documentaire vous emmènera dans des aventures fascinantes, des montagnes suisses à la recherche sur le cerveau des abeilles à Berlin, du commerce du pollen en Chine à une expédition dans le désert de l'Arizona pour observer les abeilles tueuses. Notez que la projection se fera en langue italienne. Aussi, l'événement inaugural de la XXIIIe édition de la semaine de la langue italienne dans le monde, sera une conférence internationale à l'Université d'Alger 2 - Abou El Kacem Saâdallah à partir de 9h30, et sera placée sous le thème du «100ème anniversaire d'Italo Calvino - Voyage entre textes et idées».