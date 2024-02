Le Réseau Wassila vous invite à son ciné-débat le samedi 10 février 2024, à la cinémathèque d'Alger, pour voir à partir de 13h30 et débattre du film «Mascarades» une satire des relations sociales actuelles. Sorti en 2008, ce film met en scène une ribambelle d'acteurs, dont Lyes Salem, Rym Takoucht, Sara Reguigue et Mohamed Bouchaib. L'histoire se passe dans un village quelque part en Algérie. Orgueilleux et fanfaron, Mounir aspire à être reconnu à sa juste valeur. Son talon d'Achille: tout le monde se moque de sa soeur, Rym, qui s'endort à tout bout de champ. Un soir, alors qu'il rentre soûl de la ville, Mounir annonce sur la place du village qu'un riche homme d'affaires étranger a demandé la main de sa soeur. Du jour au lendemain, il devient l'objet de toutes les convoitises. Aveuglé par son mensonge, Mounir va sans le vouloir changer le destin des siens...