Les troupes des trois wilayas de Souk Ahras, de Sétif et de Mila se sont qualifiées à la cinquième édition du Festival national des troupes de fanfare, qui aura lieu du 24 au 28 décembre, au terme des éliminatoires régionales accueillies par la wilaya de Skikda.

La première place de ces éliminatoires est revenue à la troupe de fanfare de Souk Ahras, la seconde à celle de Sétif et la troisième à celle de Mila au terme de ces joutes qui ont mis en lice 13 troupes de l'Est du pays. Le jury composé de musiciens s'est basé sur plusieurs critères pour départager ces troupes dont celui des airs joués, de la coordination entre les instrumentalistes, l'uniforme porté et de la parade exécutée, selon les organisateurs.

Ouvertes au groupement de jeunes «Frères Saker», ces éliminatoires ont fait défiler au premier jour sept troupes et au second jour six autres troupes avant d'en sélectionner les trois premières qualifiées pour le Festival national à Chlef sous le slogan «jouons pour l'Algérie de l'espoir». Treize (13) troupes de fanfare composées chacune de 18 éléments âgés entre 15 et 35 ans ont représenté à ces éliminatoires les wilayas de Skikda, de Jijel, de Constantine, de Mila, de Guelma, d'Oum El Bouaghi, d'Annaba, d'El Tarf, de Souk Ahras, de Batna, de Tébessa, de Khenchela et de Sétif, ont précisé les organisateurs.

Ce Festival national vise à consacrer l'esprit de citoyenneté chez les jeunes en jouant des chants patriotiques, à former une fanfare nationale du secteur de la jeunesse et des sports composée des différentes troupes participantes, à inciter les jeunes à pratiquer ce genre de musique et à relancer l'activité des fanfares dans les établissements de jeunes, a-t-on indiqué.

Ces éliminatoires régionales ont été organisées par la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Skikda, en coordination avec l'association Amel des activités de jeunes de la Maison de jeunes Ahmed-Messiâd d'El Harrouch.