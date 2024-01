En effet,'Oran Fashion Week à Alger est un défilé de mode de renommée internationale, qui atteint sa vitesse de croisière, puisqu'il en est à sa sixième édition.

Ce show entend explorer les frontières entre le passé et le futur.

Cet événement réunira des stylistes de différentes nationalités, aux styles et personnalités aussi bien singulièrs que confirmés.

Parmi les fashion designers que le public aura à découvrir, on citera; Jean charles du Liban, Nebulous de Tunisie, spécialisé dans le prêt- à- porter, Shinza de l'Arabaie saoudie, qui fait dans l'ethnique, Nouss Mode de Paris qui évolue dans l'Eco Friendly fashion, Arum Paris Couture qui évolue dans le prêt- à- porter aussi, Arrar de Paris, spécialisé dans la lingerie, Hasnia Couture et Med Moda d'Algerie, spécialisés dans le classique homme, Oh my code et MIA SAB d'Algérie qui évoluent dans l'ethnique et en fin,L a belle Mariée, d'Algérie.

Notons que Karim Akrouf et Brokk'Art seront les deux guest de cette magnifique soirée, unique en son genre en Algérie.

Une manifesation née suite au travail acharné d'un jeune homme appelé Toumiat Lakhdar Nasralah, qui vient du monde... des mathématiques!

Aimant les challenges et l'entrepreneuriat, ce dernier se plait à se lancer des paris, en innovant constamment.

Ainsi, en 2011, il a cofondé la première société d'effets visuels (VFX).

Start up, pionnaire dans le domaine en Algérie.

Puis de prendre part à la création de la chaîne Bahia TV en 2014.

En 2015, Lakhdar Toumiat se distingue en tant que de Creative Artist Manager pour Miss Diamant.

Il ne cessera depuis de développer son talent dans la gestion de concours prestigieux. Et de travailler aussi l'année d'après dans la Diamond Models Agency.

La mode dans tous ses états

Il collaborera aussi avec Amine Sbia et Natalia Poluektova de Russie, mais aussi en tant que directeur artistique en Corée du Sud marquant ainsi son empunte dans le milieu de la mode et notamment en Asie.

Fort d'une belle expérience dans le domaine, il lance en 2018 la Fashion Week d'Oran, devenue, aujourdhu,i une référence incontournable, ayant contribué à révéler plusieurs designers émergents et de nouveaux visages dans le domaine de la mode.

Nasrallah Toumiat: un nom à retenir

En 2021 Toumiat s'engage aussi pour l'écologie et l'environnement en prenant part à la campagne « neqhi houmtek» (nettoie ton quartier). Renforçant encore son influence, Toumiat a depuis, collaboré avec African by Arts à New York, Division Mode Paris et Global Ovations du Ghana créant «le Conseil de la mode», en vue de promouvoir la mode africaine.

Son plaidoyer étendu au développement durable et respectueux de l'environnement mode, illustre son dévouement à une approche holistique et pratique responsable de l'industrie. Aujourdhui, avec le créateur El Moustache, il aspire à lancer sur le digital la mode algérienne en veillant à la sauvegarde de «notre «héritage» culturel et notre «identité» algérienne et africaine» comme il l'a bien souligné lors de la cérémonie de clôture de «Mawahib» où il a fait partie des huit studieux candidats. Avec Nasrallah Lakhdar Toumiat, un bel avenir pour la mode nous attend donc, doublé d'une vision jeune, dynamique, innovente et résolument contemporaine, car tournée vers le futur sans jamais perdre de vue, son fondement et ses racines.

Les défilés de Toumiat marquent l'esprit, incontestablement.