L'écrivaine et poétesse Ouarda Baziz Cherifi poursuivit son petit bonhomme de chemin en littérature en publiant ces jours-ci, un cinquième roman chez les très dynamiques et prolifiques éditions Talsa que dirige le journaliste Hamza Sahoui à Azazga dans la wilaya de Tizi Ouzou. Ouarda Baziz Cherifi renoue avec ses lecteurs en signant un roman intitulé «Ecorchures».

«La vie est un lac de bonheur qui nous hisse vers l'extase de notre existence. C'est aussi une rivière de pleurs qui nous affligent d'atroces souffrances», souligne la romancière Ouarda Baziz Cherifi en guise d'avant-goût de son nouveau roman. Un roman d'amour certes, mais pas que. Car, la vie, dans bien des cas, se confond avec l'amour, celui qu'on connait tous, éprouvé par un homme pour une femme et vice-versa. Mais aussi celui qu'on a pour ses parents, sa famille, ses proches, ses amis, ses enfants, son pays, son village... Dans le cas de ce nouveau livre de Ouarda Baziz Cherifi, le personnage central et autour duquel toute la trame du récit est tissée se prénomme Radia.

La symbolique de ce prénom est édifiante. Il peut bien signifier perle. Mais aussi consentante. En tout cas, en lisant ce roman de Ouarda Baziz Cherifi, le lecteur se fera une idée beaucoup plus précise et claire.

En lisant le roman de Ouarda Baziz Cherifi, le lecteur éprouvera à la fois de la nostalgie et de la tristesse. Les mêmes sensations que dégage le regard expressif de Radia. Le narrateur laisse ainsi Radia poursuivre son cheminement, sans la brusquer aucunement. Radia lui avoua alors ce qu'elle ressent au fond d'elle-même: «Radia me déclara que c'était une grosse occasion et une magnifique partie de chance qu'elle avait, par immaturité, manquées». Il s'agit d'un amour qui pouvait lui assurer des jours, des mois et des années de bonheur. Elle était jeune, belle et désirée. Elle voulait faire beaucoup de choses en même temps, mais la vie ne lui avait pas permis de tout avoir.

Radia était face à une multitude de choix, le tri devait se faire. Mais, déplore le narrateur, elle n'avait ni le pouvoir, ni la maturité pour être dans la justesse et faire le bon choix. «Elle avait peut-être des yeux revolver, mais ils étaient trop grands», écrit, tout en beauté avec son âme poétique, Ouarda Baziz Cherifi. Cette dernière est à la fois romancière et poétesse ayant publié de nombreux livres. Au total, elle a édité cinq recueils de poésie ainsi que cinq romans. Elle est également auteure d'un recueil de nouvelles. Enseignante de langue anglaise à la retraite depuis quelques années, elle a décidé de se mettre à l'écriture afin d'explorer tout ce que sa vie a cumulé comme expériences. Ouarda Baziz Cherifi écrit pour témoigner de ce qu'elle a vécu, vu et entendu. Dans ses livres, elle se penche beaucoup sur les réalités socio-culturels de notre pays, en s'inspirant des faits réels et de son vécu. Elle est classée deuxième au prix international de poésie SL Senghor (Milan, 2019). En 2020, elle a eu le premier prix au concours «Femmes de demain», à Paris.