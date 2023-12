Ils sont rares de nos jours mais ils existent toujours fort heureusement. On ne trouve pas des livres de poésie populaire parce que généralement les auteurs ou les poètes passent par d'autres canaux et autres supports pour la faire partager. Mais, dans ce désert, un livre écrit dans la langue arabe populaire pousse comme une rose dans les champs brûlés. C'est un livre d'une cinquantaine de poèmes dont l'auteur est Ramdane Lemlikchi, un poète dont la parole jaillit des tréfonds de l'âme. Le livre intitulé,» Le poète de toutes les générations», est une source ruisselante qui panse les maux par des mots dits et écrits dans la langue populaire des siens.

L'oeuvre de Ramdane Lemlikchi raconte la vie tout court. Des poèmes qui partent dans le ciel comme des papillons heureux d'accueillir le printemps. Mais, la vie du poète n'est pas qu'un printemps. Il connaîtra l'hiver déjà dans son +enfants, lorsqu'il perd sa mère morte alors qu'il était encore jeune. Un drame qui sera suivi par un long départ. Lemlikchi passera plus de vingt années dans la ville d'Oran pour gagner sa vie. C'est le même drame qui le contraint d'ailleurs même à quitter les bancs d'école. A Oran, il fréquentera le milieu artistique et se fera des connaissances dans ce milieu dont notamment Cheb Hasni. Ramdane Lemlikchi, natif du Bordj Sébaou à Sidi Naamane, vivra l'enfer de la décennie noire.

Le terrorisme qui touchait de plein fouet cette région située entre Sidi Naâmane, Draâ Ben Khedda et Taourga, dans la wilaya de Boumerdès. De cette période de sang et de feu, le poète gardera l'amertume d'avoir vécu le danger de mort de très près et surtout le malheur de voir de ses propres yeux des hommes égorgés en plein centre-ville de Sidi Naâmane. La poésie ou plutôt les mots, écrits, dits et ressentis dans la langue populaire sont, pour lui, une manière de panser les blessures infligées à ses compatriotes par les hordes terroristes et à lui aussi. Les poèmes de Ramdane Lemlikchi transcendent les époques et les générations. Des mots coulent à flots pour dire l'amour de jeunesse, l'amour des parents, de la mère particulièrement, la séparation et la trahison.

Le recueil de poésie sorti aux éditions El Amel évoque aussi, l'amour de son pays, la guerre, ses séquelles et ses drames. Lemlikchi dit, par les mots, tous les maux et les traumatismes laissés par cette période trouble de notre histoire contemporaine. Il évoque également la joie de l'Indépendance et les sacrifices des Algériens qui ont donné leurs vies pour que vive l'Algérie dans la dignité.

Dans ce recueil qu'il faut absolument lire, le poète lance un appel aux jeunes artistes pour les inviter à utiliser ses poèmes dans leurs chansons. Fait absolument inédit. Lemlikchi autorise solennellement les jeunes artistes à se servir de la fontaine intarissable d'où coulent des mots tels des perles de rosée rayonnantes.