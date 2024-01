Artissimo Hub Créatif et Culturel célèbre le génie de Wolfgang Amadeus Mozart en invitant Alain Escudero pour un récital de piano le vendredi 26 janvier à 18h. Alain Escudero gratifiera le public d'un récital de piano centré sur l'oeuvre du prodige autrichien né il y a 268 ans. Le programme se déclinera comme suit: Fantaisie K397 en Ré mineur, Rondo K511 en La mineur (dernier Rondo pour piano de Mozart), Sonate K 545 en Do majeur: 1) Allegro, 2) Andante, 3) Rondo: allegretto et 9 variations K 264 en Do majeur sur le thème de «Lison dormait.». Pour y assiter il vous suffit de réserver vos places en contactant Artissimo sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram), ou en appelant (Tel/Whatsapp) au 0770 49 28 41 ou en envoyant un mail à. A noter que l'entrée est de 800 DA.