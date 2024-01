Le musée public national Cirta de Constantine a enregistré en 2023 un record de 23.400 visiteurs venus découvrir, connaitre et admirer ses collections d’objets, a fait savoir jeudi le directeur de l’établissement. En 2022, le nombre de visiteurs qui s’étaient rendus à ce musée situé en plein cœur de la ville de Constantine n’avait pas dépassé les 12.200, a déclaré M. Boujaatat khalid, précisant qu’en 2021, 12.875 visiteurs ont arpenté ses galeries alors qu’en 2020 le nombre de visites n’avait pas dépassé 3.200. Quinze pour cent (15%) des visiteurs qui s’étaient rendus en 2023 au musée Cirta sont des étrangers, a-t-il dit, mettant en avant la variété des collections de ce musée dont des collections d’antiquités rares de la période numide entre autres. Considéré comme un des plus grands musées d’Afrique, de par sa collection imposante d’antiquités et des œuvres d’art, le musée Cirta s’est lancée dans une vaste opération d’information et de médiatisation visant à promouvoir ses potentialités parmi le large public, a indiqué le même responsable. Les efforts de médiatisation mettant en valeur la richesse de ce musée en matière de collections d’objets retraçant des époques allant de la préhistoire à la période islamique en passant par les périodes punique, romaine et byzantine entre autres, ont largement contribué à l’orientation du public vers les galeries de ce musée, a-t-on fait savoir.

L’intensification des conférences scientifiques autour du legs culturel matériel que recèle ce musée, l’organisation de sorties dans le cadre de l’initiative « la valise muséale » ciblant notamment les établissements scolaires et la tenue d’ateliers pédagogiques et artistiques ont été aussi « pour quelque chose », a fait savoir la même source qui a affirmé que les efforts se poursuivent pour capter davantage de visiteurs. En 2019, ce musée avait été visité par 10.606 visiteurs contre 12.630 visiteurs en 2018 et 8.325 visiteurs en 2017, a-t-on rappelé.